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Bungalow en venta en Dhekelia, Chipre

Bungalow Borrar
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1 propiedad total found
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Minden, Chipre
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 191 m²
Situado en un hermoso y tranquilo complejo frente al mar en la zona turística de Pyla, este …
$920,920
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Agencia
VIDI GROUP
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Parámetros de las propiedades en Dhekelia, Chipre

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