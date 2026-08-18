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Propiedades residenciales en venta en Dhekelia, Chipre

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casas independientes
20
22 propiedades total found
Villa en Minden, Chipre
Villa
Minden, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Casa de cinco dormitorios situada en una gran parcela de 880 m2, idealmente situada junto al…
$1,02M
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Minden, Chipre
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Bungalow de 4 dormitorios en un Complejo Gated — Larnaca Bay, Dhekelia Area Amplio bungalow…
$1,28M
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Casa 3 habitaciones en Minden, Chipre
Casa 3 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Casa moderna en venta en Dekeleia, Larnaca, a solo 350 metros de la playa. A solo 5 minutos …
$702,377
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 5 habitaciones en Minden, Chipre
Casa 5 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 415 m²
No más de 5 minutos en coche del centro de la ciudad de Larnaca, esta hermosa casa se encuen…
$1,11M
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Casa 4 habitaciones en Minden, Chipre
Casa 4 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Villa nueva con acabado año 2023 con título listo. A solo 350 metros de la playa de Dekeleia…
$808,618
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Minden, Chipre
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Bungalow de 4 dormitorios en un Complejo Gated — Larnaca Bay, Dhekelia Area Amplio bungalow…
$905,193
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Minden, Chipre
Casa 4 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 212 m²
Villas frente a la playa ultra lujosas llamadas por las preciosas y raras gemas. Cada villa …
$3,47M
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Casa 4 habitaciones en Minden, Chipre
Casa 4 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 236 m²
Villa de 4 dormitorios de lujo en Dhekelia zona, Larnaca a poca distancia de la playa. A sol…
$1,56M
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Casa 5 habitaciones en Minden, Chipre
Casa 5 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 239 m²
Nuevo proyecto de 8 villas de alta gama con diseño arquitectónico distintivo y materiales de…
$1,44M
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Casa 3 habitaciones en Minden, Chipre
Casa 3 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Un hábitat moderno que ofrece una amplia vida junto a la playa. Situado en el corazón de la …
$306,921
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Casa 3 habitaciones en Minden, Chipre
Casa 3 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Situado a solo 450 metros de la playa de Dekeleia, esta casa ha sido casi totalmente reforma…
$365,944
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Casa 4 habitaciones en Minden, Chipre
Casa 4 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 201 m²
Villa de 4 dormitorios de lujo en Dhekelia zona, Larnaca a poca distancia de la playa. A sol…
$1,44M
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Casa 3 habitaciones en Minden, Chipre
Casa 3 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Villas frente a la playa ultra lujosas llamadas por las preciosas y raras gemas. Cada villa …
$2,54M
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Casa 6 habitaciones en Minden, Chipre
Casa 6 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 430 m²
Esta espaciosa casa de dos pisos se encuentra en la carretera Dhekelia en Larnaca en una zon…
$1,48M
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Casa 3 habitaciones en Minden, Chipre
Casa 3 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Una moderna casa unifamiliar situada en la carretera Dekelia, a poca distancia de una de las…
$696,474
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Apartamento 2 habitaciones en Minden, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 1/3
Apartamento de dos dormitorios en venta en Dekeleia Road, Larnaca. Situado en una zona tranq…
$325,849
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Casa 3 habitaciones en Minden, Chipre
Casa 3 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 3
Área 800 m²
Villa de 3 dormitorios a solo 300 metros de la playa - Dhekelia, Larnaca Esta elegante vill…
$1,03M
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Casa 3 habitaciones en Minden, Chipre
Casa 3 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Una moderna casa unifamiliar situada en la carretera Dekelia, a poca distancia de una de las…
$691,752
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Casa 3 habitaciones en Minden, Chipre
Casa 3 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Un hábitat moderno que ofrece una amplia vida junto a la playa. Situado en el corazón de la …
$342,335
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Casa 4 habitaciones en Minden, Chipre
Casa 4 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Esta hermosa villa se encuentra en zona residencial establecida, Dhekelia Área turística 300…
$625,646
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Villa 5 habitaciones en Minden, Chipre
Villa 5 habitaciones
Minden, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 313 m²
Número de plantas 2
For sale off-plan house with 5 bedrooms, located 200 meters from the sea, in the area of Dhe…
$742,777
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Apartamento 2 habitaciones en Minden, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Minden, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 61 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$526,882
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Parámetros de las propiedades en Dhekelia, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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