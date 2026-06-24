Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas al mar en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

;
villas
3
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 205 m²
Descubra una familia excepcional viviendo en esta espaciosa casa superior amueblada de 4 dor…
$1,713
por mes
Dejar una solicitud
villa de 5 dormitorios en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
villa de 5 dormitorios
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Alquiler: Impresionante chalet independiente con 400 m2 de espacio interno, situado en la zo…
$4,339
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 430 m²
Esta hermosa propiedad reformada se encuentra en la zona más codiciada de Agios Athanasios, …
$11,679
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

con Jardín
con Piscina
Realting.com
Ir