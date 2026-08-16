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Apartamentos del mar en venta en Chloraka, Chipre

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áticos
4
1 habitación
77
2 habitaciones
142
3 habitaciones
81
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32 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Venta: Una hermosa villa independiente reformada en la zona de Chlorakas. Con 115 metros cua…
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Apartamento en Chloraka, Chipre
Apartamento
Chloraka, Chipre
Descubra una oportunidad de inversión excepcional en Chloraka, Paphos. Un impresionante ped…
$9,22M
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
En venta es un amplio apartamento fuera del plano en la pintoresca zona de Chlorakas. Esta m…
$241,988
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
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Dormitorios 1
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
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¡Bienvenido a su futura casa en Chlorakas! Este apartamento de planta baja ofrece una amplia…
$253,511
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Venta es un amplio apartamento en construcción en la zona deseable de Chlorakas. El espacio …
$536,820
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
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Área 52 m²
Este moderno apartamento de una habitación está ahora disponible para la venta, ofreciendo u…
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
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Descubre tu futuro hogar en este elegante apartamento fuera de plano en venta en la encantad…
$265,034
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
En venta es un impresionante apartamento fuera del plano situado en la encantadora zona de C…
$499,431
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
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Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
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$368,743
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
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Área 160 m²
Venta: Esta moderna villa independiente es clave lista y ofrece 160 m2 de cómodo espacio hab…
$986,261
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
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Apartamento en Chloraka, Chipre
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Presentando una oportunidad única de inversión en el pintoresco pueblo costero de Chloraka, …
$1,73M
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
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Venta: Este apartamento fuera del plano en la hermosa zona de Chlorakas ofrece una excelente…
$241,988
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Apartamento 4 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 190 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Chloraka, Pafos, Chipre
$451,019
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Apartamento 5 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 270 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Chloraka, Pafos, Chipre
$1,93M
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Apartamento 4 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 126 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Chloraka, Pafos, Chipre
$642,678
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Apartamento 5 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 377 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Chloraka, Pafos, Chipre
$1,49M
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Apartamento 4 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 153 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Chloraka, Pafos, Chipre
$728,199
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