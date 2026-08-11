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Propiedades residenciales en venta en Aradhippou, Chipre

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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 2/3
For sale a double apartment in a complex under construction in the prestigious area of Aradi…
$183,079
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Villa 4 habitaciones en Aradippou, Chipre
Villa 4 habitaciones
Aradippou, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
Número de plantas 2
Luxury villa for sale in Larnaca, located in a quiet area of the new AEK stadium, a few minu…
$940,502
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