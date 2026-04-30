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Casas en Venta en Androlikou, Chipre

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Casa 3 habitaciones en Androlikou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Androlikou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 276 m²
Experimenta la refinada vida mediterránea en esta hermosa villa costera, donde la arquitectu…
$1,63M
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
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