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Apartamentos del mar en venta en Androlikou, Chipre

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3 habitaciones
3
4 habitaciones
5
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2 propiedades total found
Apartamento 6 habitaciones en Androlikou, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Androlikou, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 300 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$2,29M
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Apartamento 5 habitaciones en Androlikou, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Androlikou, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 210 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$1,63M
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Parámetros de las propiedades en Androlikou, Chipre

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
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