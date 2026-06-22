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Casas con piscina en Venta en Akrotiri British Sovereign Base Area, Chipre

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Akrotiri village
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Casa 3 habitaciones en Kato Polemidion Municipality, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kato Polemidion Municipality, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 200 m²
Una lujosa villa de 3 dormitorios está en venta en la zona de golf más prestigiosa de Chipre…
$1,95M
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Agencia
John Taylor Cyprus
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Casa 5 habitaciones en Kato Polemidion Municipality, Chipre
Casa 5 habitaciones
Kato Polemidion Municipality, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Área 248 m²
Se ofrece una espectacular villa de 5 dormitorios en venta en la zona de golf más prestigios…
$2,64M
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John Taylor Cyprus
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