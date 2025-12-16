Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Agios Nikolaos Pafou
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Agios Nikolaos Pafou, Chipre

2 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Ayios Nicolaos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Ayios Nicolaos, Chipre
Dormitorios 1
Área 64 m²
Modern Living in Central Limassol Apartamentos de 1 a 2 dormitorios en un edificio boutique …
$296,540
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Ayios Nicolaos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Ayios Nicolaos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 81 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Agios Nikolaos (Paphos), Pafos, Chipre
$374,502
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Agios Nikolaos Pafou, Chipre

