  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Agios Nikolaos Pafou
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Agios Nikolaos Pafou, Chipre

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Ayios Nicolaos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Ayios Nicolaos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 81 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Agios Nikolaos (Paphos), Pafos, Chipre
$374,502
Parámetros de las propiedades en Agios Nikolaos Pafou, Chipre

con Terraza
Baratos
De lujo
