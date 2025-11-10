Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Agios Konstantinos, Chipre

10 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Agios Konstantinos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Konstantinos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1/2
3-Bedroom Apartments / Houses The 3-bedroom residences represent the pinnacle of spacious fa…
$304,778
Apartamento 3 habitaciones en Agios Konstantinos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Konstantinos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 2/2
3-Bedroom Apartments / Houses The 3-bedroom residences represent the pinnacle of spacious fa…
$310,529
Apartamento 3 habitaciones en Agios Konstantinos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Konstantinos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 2/2
3-Bedroom Apartment The 3-bedroom apartment provides generous space and refined design for f…
$385,286
Apartamento 3 habitaciones en Agios Konstantinos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Konstantinos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 1/2
3-Bedroom Apartment The 3-bedroom apartment provides generous space and refined design for f…
$299,028
Apartamento 1 habitacion en Agios Konstantinos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agios Konstantinos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 2/2
1-Bedroom Apartment The 1-bedroom apartment offers a stylish and functional living space, id…
$201,269
Casa 3 habitaciones en Agios Konstantinos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Konstantinos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
3-Bedroom House The 3-bedroom house offers the perfect combination of spacious family living…
$448,541
Apartamento 2 habitaciones en Agios Konstantinos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Konstantinos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 2/2
2-Bedroom Apartments The 2-bedroom apartments at Konstantinou & Evripidi Avenue offer a perf…
$299,028
Apartamento 1 habitacion en Agios Konstantinos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agios Konstantinos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/2
1-Bedroom Apartment The 1-bedroom apartment offers a stylish and functional living space, id…
$189,768
Apartamento 1 habitacion en Agios Konstantinos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agios Konstantinos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/2
1-Bedroom Apartments The 1-bedroom apartments are designed for modern comfort and functional…
$189,768
Apartamento 1 habitacion en Agios Konstantinos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agios Konstantinos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2/2
1-Bedroom Apartments The 1-bedroom apartments are designed for modern comfort and functional…
$195,518
