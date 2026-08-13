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Propiedades residenciales en venta en Agios Ioannis Pafou, Chipre

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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Agios Ioannis Pafou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Ioannis Pafou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 2/5
For sale 2 bedroom apartment, in a project under construction in Limassol, in the area of Ag…
$319,080
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