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Casas en la montaña en Venta en Agios Georgios Lemesou, Chipre

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Casa 2 habitaciones en Agios Georgios, Chipre
Casa 2 habitaciones
Agios Georgios, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Descubra el pueblo contemporáneo que vive con esta hermosa casa semi-sociada situada en la z…
$378,260
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Parámetros de las propiedades en Agios Georgios Lemesou, Chipre

con Jardín
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