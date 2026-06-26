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Casas con Jardín en Venta en Agios Georgios Lemesou, Chipre

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Casa 2 habitaciones en Agios Georgios, Chipre
Casa 2 habitaciones
Agios Georgios, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Descubra el pueblo contemporáneo que vive con esta hermosa casa semi-sociada situada en la z…
$378,260
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Parámetros de las propiedades en Agios Georgios Lemesou, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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