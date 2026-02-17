Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Agia Varvara
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Agia Varvara, Chipre

2 propiedades total found
Propiedad comercial en Agia Varvara, Chipre
Propiedad comercial
Agia Varvara, Chipre
Número de plantas 2
Disfrute de la vida moderna en un barrio tranquilo, con fácil acceso a todo lo que necesita.…
$773,619
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Almacén 4 250 m² en Agia Varvara, Chipre
Almacén 4 250 m²
Agia Varvara, Chipre
Área 4 250 m²
Almacenes industriales en gran campo ubicado en Agia Varvara del distrito de Nicosia. I El c…
$1,12M
