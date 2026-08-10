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Propiedades residenciales en venta en Agia Eirini Lefkosia, Chipre

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2 propiedades total found
Villa en Agia Eirini Lefkosia, Chipre
Villa
Agia Eirini Lefkosia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa familiar con cinco dormitorios se encuentra en la prestigiosa zona de Kokkines …
$1,37M
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Villa en Agia Eirini Lefkosia, Chipre
Villa
Agia Eirini Lefkosia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Esta villa de 5 dormitorios se encuentra en la popular zona de Kokkines, Ayia Napa.Entrando …
$871,433
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Parámetros de las propiedades en Agia Eirini Lefkosia, Chipre

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