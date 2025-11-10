Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Ag Amvrosios Lemesou, Chipre

10 propiedades total found
Apartamento en Ayios Amvrosios, Chipre
Apartamento
Ayios Amvrosios, Chipre
Residential land in Agios Amvrosios village, in Limassol.  It has an irregular shape and a s…
$54,577
Dejar una solicitud
Apartamento en Ayios Amvrosios, Chipre
Apartamento
Ayios Amvrosios, Chipre
Residential land for sale located in Agios Amvrosios village, of Limassol. It has an area o…
$98,703
Dejar una solicitud
Apartamento en Ayios Amvrosios, Chipre
Apartamento
Ayios Amvrosios, Chipre
A residential land in Agios Ambrosios area in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildin…
$98,703
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Apartamento en Ayios Amvrosios, Chipre
Apartamento
Ayios Amvrosios, Chipre
Residential land for Sale in Agios Amvrosios village, of Limassol. It is located c. 360m we…
$127,733
Dejar una solicitud
Apartamento en Ayios Amvrosios, Chipre
Apartamento
Ayios Amvrosios, Chipre
Available residential land in Agios Amvrosios village, in Limassol.The land is located c. 17…
$116,121
Dejar una solicitud
Apartamento en Ayios Amvrosios, Chipre
Apartamento
Ayios Amvrosios, Chipre
Mixed use land in Agios Amvrosios village in Limassol. The 57% of the land is in H4 zone (re…
$116,121
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Apartamento en Ayios Amvrosios, Chipre
Apartamento
Ayios Amvrosios, Chipre
Agricultural land with a building density & coverage of 10%.With approval, a single property…
$209,018
Dejar una solicitud
Apartamento en Ayios Amvrosios, Chipre
Apartamento
Ayios Amvrosios, Chipre
Agricultural land of 5352 sqm located in Agios Ambrosios is available now. The land is in g…
$58,060
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Ayios Amvrosios, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Ayios Amvrosios, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Agios  Ambrosios  is situated on the north-west side of Limassol, just 27 kilometers away. T…
$209,018
Dejar una solicitud
VernaVerna
Apartamento en Ayios Amvrosios, Chipre
Apartamento
Ayios Amvrosios, Chipre
Agricultural land in Agios Amvrosios village in Limassol. The land is in G3 zone, with 10 % …
$63,867
Dejar una solicitud

