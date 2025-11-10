Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Ag Amvrosios Lemesou
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Propiedad cerca del lago

Apartamentos del lago en venta en Ag Amvrosios Lemesou, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento en Ayios Amvrosios, Chipre
Apartamento
Ayios Amvrosios, Chipre
Agricultural land in Agios Amvrosios village in Limassol. The land is in G3 zone, with 10 % …
$63,867
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Ag Amvrosios Lemesou, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir