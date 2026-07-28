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Casas con garaje en Venta en Zadar County, Croacia

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1 propiedad total found
Villa en Opcina Starigrad, Croacia
Villa
Opcina Starigrad, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
Número de plantas 3
Bienvenido a una mezcla incomparable de lujo, naturaleza y vida moderna en el corazón de Sta…
$2,77M
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Agencia
AGENCIJA Elite
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Tipos de propiedades en Zadar County

villas

Parámetros de las propiedades en Zadar County, Croacia

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con Terraza
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