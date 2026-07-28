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Casas con piscina en Venta en Zadar County, Croacia

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2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Opcina Sali, Croacia
Casa 3 habitaciones
Opcina Sali, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Discover a beautiful detached house, built in 2018, perfectly situated along the seafront in…
$1,43M
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Villa en Opcina Starigrad, Croacia
Villa
Opcina Starigrad, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
Número de plantas 3
Bienvenido a una mezcla incomparable de lujo, naturaleza y vida moderna en el corazón de Sta…
$2,77M
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Tipos de propiedades en Zadar County

villas

Parámetros de las propiedades en Zadar County, Croacia

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