Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Split-Dalmatia County
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Split Dalmatia County, Croacia

;
Split
34
Grad Makarska
29
Grad Split
92
Grad Trogir
60
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
232 propiedades total found
Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Situado entre pinos por encima de una tranquila cala Adriática en Splitska en la isla de Bra…
$795,664
Dejar una solicitud
Villa en Necujam, Croacia
Villa
Necujam, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 230 m²
Turn-Key Luxury Seaview Villa en venta en Šolta Island – ¡Solo a 80 metros del mar!Exclusiva…
$911,280
Dejar una solicitud
Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 6
Área 600 m²
Descripción del objeto: En venta es una casa de apartamentos con impresionantes vistas panor…
$665,628
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
LDV InvestLDV Invest
Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 382 m²
Villa contemporánea en construcción en Seget Vranjica cerca de Trogir, a 250 metros del mar,…
$1,93M
Dejar una solicitud
Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 2 000 m²
¡Fantásticas ofertas para la isla Brac y para Dalmacia!Dos villa de nueva construcción en la…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 255 m²
Ubicado en la tranquila campiña del pueblo de Vrbanj en la isla de Hvar, esta encantadora vi…
$1,58M
Dejar una solicitud
Villa en Necujam, Croacia
Villa
Necujam, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 230 m²
Propiedad rara en la primera línea de la isla de Solta - villa con parcela de 2000 m2!Situad…
$1,58M
Dejar una solicitud
Villa en Veliko Brdo, Croacia
Villa
Veliko Brdo, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Cuatro villas supermodernas con piscinas en Makarska riviera con vistas panorámicas al mar!¡…
$1,38M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Esta exclusiva primera fila del complejo marítimo en venta en la impresionante Omis Riviera …
$1,32M
Dejar una solicitud
Villa en Grohote, Croacia
Villa
Grohote, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Villa única moderna en la primera línea al mar en la isla Solta!Villa está en la etapa final…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 250 m²
¡Venta caliente!Precio reducido de 1 700 000 eur a 1 105 000 eur!Venta de esta vivienda opul…
$1,26M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 370 m²
Una villa de lujo está disponible para la venta en una alta concha-y-core condición, situada…
$2,06M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 303 m²
Esta villa inusual se encuentra en la tercera fila. Al igual que las otras propiedades de Ro…
$1,67M
Dejar una solicitud
Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
BRAČ ISLAND, SPLITSKA – Modern Family Villa con piscina, terraza y vistas al mar, ¡a poca di…
$914,920
Dejar una solicitud
Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 000 m²
Una villa absolutamente impresionante en la isla de Brač, situada en la primera fila al mar …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 308 m²
VILLA DE ESTADO SOBRE UNA LOCALIZACIÓN UNIQUE, EN HUGE LAND OF 8 414 SQM!Berth for a smaller…
$4,04M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
Villa de diseño de lujo con piscina en la zona de Trogir, a 1 km del mar, en 7000 metros cua…
$1,83M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Área 400 m²
En la posición de primera línea más buscada en Seget Vranjica, en la parte sur de la penínsu…
$2,08M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 326 m²
Esta villa arquitectónicamente única de 3 niveles se encuentra en la segunda fila del mar en…
$1,96M
Dejar una solicitud
Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Justo fuera de Split, en un tranquilo entorno mediterráneo rodeado de naturaleza, se encuent…
$1,94M
Dejar una solicitud
Villa en Necujam, Croacia
Villa
Necujam, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 254 m²
Un nuevo complejo de primera fila de lujo rodeado de naturaleza mediterránea prístina en la …
$1,72M
Dejar una solicitud
Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 8
Área 639 m²
Villas de lujo con piscina en la primera línea-2d al mar, junto a la playa, en la hermosa is…
$2,04M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Villa moderna de lujo con piscina en las colinas por encima de Split 3 km. del mar!La villa …
$1,73M
Dejar una solicitud
Villa en Opcina Podgora, Croacia
Villa
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 302 m²
Fenomenal moderna villa elegante en una atractiva ubicación en el complejo turístico de la é…
$2,20M
Dejar una solicitud
Villa en Drvenik Veliki, Croacia
Villa
Drvenik Veliki, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villa muy inusual con piscina a sólo 50 metros del mar en Bobovisce en la isla Brac!Combinac…
$800,555
Dejar una solicitud
Villa en Necujam, Croacia
Villa
Necujam, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 828 m²
Fascinatung 1st line villa moderna como parte de un nuevo complejo de lujo rodeado de natura…
$4,46M
Dejar una solicitud
Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Una exclusiva villa moderna en venta en una ubicación tranquila en la isla de Hvar, a solo 2…
$1,14M
Dejar una solicitud
Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 315 m²
Villa de lujo exclusiva con vista al mar panorámico cerca de Split – Moderno edificio nuevo …
$2,16M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 550 m²
Lujo exclusivo frente al mar: Villa de 9 dormitorios en Čiovo, Trogir!Experimente el pinácul…
$4,37M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 326 m²
Esta villa arquitectónicamente única de tres pisos está a sólo 50 metros del mar en la isla …
$1,94M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Split Dalmatia County, Croacia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir