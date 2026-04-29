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Villas en venta en Grad Stari Grad, Croacia

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3 propiedades total found
Villa en Grad Stari Grad, Croacia
Villa
Grad Stari Grad, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 315 m²
En una ubicación excepcional en el pintoresco pueblo de Starigrad, a solo 400 metros del mar…
$2,78M
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AdriastarAdriastar
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