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Casas con Jardín en Venta en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

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Grad Rijeka
46
Grad Opatija
147
Opcina Omisalj
109
Grad Crikvenica
56
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2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Barbat, Croacia
Villa 4 habitaciones
Barbat, Croacia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Una oportunidad excepcional en la isla de Rab, Croacia – Presentamos una notable casa situad…
$764,636
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Casa 5 habitaciones en Punat, Croacia
Casa 5 habitaciones
Punat, Croacia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 256 m²
Número de plantas 4
In the heart of the picturesque town of Punat on the island of Krk, just steps from the coas…
$685,000
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Tipos de propiedades en Primorje Gorski Kotar County

villas

Parámetros de las propiedades en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

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