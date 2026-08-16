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Casas en Venta en Opcina Ravna Gora, Croacia

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Casa 15 habitaciones en Stari Laz, Croacia
Casa 15 habitaciones
Stari Laz, Croacia
Habitaciones 15
Área 489 m²
www.biliskov.com ID: 14137 Gorski Kotar, Stari Laz 5 lujosas villas de montaña bien establec…
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Casa 2 habitaciones en Kupjak, Croacia
Casa 2 habitaciones
Kupjak, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villa with gazebo, pool, and wellness oasis, Gorski Kotar, Kupjak In the heart of Gorski Kot…
$1,33M
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Parámetros de las propiedades en Opcina Ravna Gora, Croacia

con Terraza
Baratos
De lujo
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