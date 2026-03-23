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Casas en Venta en Grad Mali Losinj, Croacia

Mali Losinj
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3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Mali Losinj, Croacia
Casa 3 habitaciones
Mali Losinj, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Located in the heart of Mali Lošinj, this charming Mediterranean house is perfect for family…
$370,041
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Casa 2 habitaciones en Mali Losinj, Croacia
Casa 2 habitaciones
Mali Losinj, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
A semi-detached family house for sale, located in a quiet part of Mali Lošinj, just a 10-min…
$304,536
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Casa 4 habitaciones en Mali Losinj, Croacia
Casa 4 habitaciones
Mali Losinj, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 132 m²
Número de plantas 4
A residential-commercial house is for sale in the center of Mali Lošinj with a total area of…
$656,190
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AuraAura
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Parámetros de las propiedades en Grad Mali Losinj, Croacia

Baratos
De lujo
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