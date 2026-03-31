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Casas en Venta en Grad Kastav, Croacia

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Casa 5 habitaciones en Grad Kastav, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Kastav, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
A spacious house for sale in a quiet part of Kastav, just a few minutes' drive from Opatija.…
$453,932
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English, Italiano, Hrvatski
Casa 3 habitaciones en Grad Kastav, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Kastav, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
House for sale in Kastav, offering a beautiful view of the sea and the old town of Kastav. T…
$715,373
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Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
Casa 4 habitaciones en Grad Kastav, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Kastav, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
A stone house with a living area of 170 m² is for sale, located near the old town of Kastav.…
$373,488
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AuraAura
Casa 4 habitaciones en Grad Kastav, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Kastav, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
In a quiet and attractive part of Kastav, a detached family house under construction is for …
$233,286
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