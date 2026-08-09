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Casas en Venta en Krk, Croacia

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Casa 4 habitaciones en Krk, Croacia
Casa 4 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 191 m²
ID CODE: 139-84
$1,09M
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
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