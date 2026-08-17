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Arrendamiento a largo plazo propiedad en Phnom Penh, Camboya

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Khan Boeng Keng Kang
331
Khan Chamkar Mon
300
Khan Sen Sok
156
Khan Toul Kork
132
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1 341 propiedad total found
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Este hermoso apartamento de 1 dormitorio de estilo dúplex está situado en la primera zona de…
$900
por mes
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Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Piso 1
Este amplio apartamento de 210 m2 está situado en el tranquilo y verde barrio de la zona del…
$1,200
por mes
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Villa de 5 habitaciones en Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piso 1
Una amplia casa está disponible para alquilar en el centro de la zona, convenientemente ubic…
$2,000
por mes
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Propiedad comercial 540 m² en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Propiedad comercial 540 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 10
Área 540 m²
Piso 2
Descubra esta espaciosa villa en alquiler en Boeng Keng Kang 3, situada en uno de los barrio…
$3,700
por mes
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Propiedad comercial 888 m² en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial 888 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 888 m²
Eleva tu negocio con esta excepcional casa comercial de 3 plantas en alquiler en Boeung Keng…
$10,000
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Disfrute de una vivienda confortable en este apartamento totalmente amueblado de 53m2 ubicad…
$350
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Este amplio apartamento de 2 dormitorios está situado en la zona BKK1 de Phnom Penh, a poca …
$900
por mes
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Villa de 4 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 128 m²
Piso 1
Esta espaciosa tienda de alquiler en Boeng Keng Kang 3 ofrece una gran oportunidad para los …
$1,500
por mes
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Propiedad comercial 224 m² en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Propiedad comercial 224 m²
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 224 m²
Piso 3
Situado en el prestigioso edificio comercial Elysee en Diamond Island (Koh Pich), estos espa…
$2,688
por mes
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Parcelas en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Parcelas
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Área 450 m²
Este terreno de 18m x 25m se encuentra en la vibrante zona de Toul Tumpung 2, a pocos minuto…
$2,500
por mes
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Propiedad comercial 160 m² en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial 160 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Posicione su negocio en una de las áreas comerciales más activas de Phnom Penh. Situado en l…
$1,300
por mes
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Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Disfrute de lujo viviendo en este apartamento de 3 dormitorios totalmente amueblado situado …
$3,200
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 2
Disfruta de una vida cómoda y asequible en la popular zona de Toul Tompong. Este apartamento…
$470
por mes
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Propiedad comercial 204 m² en Sangkat Mittapheap, Camboya
Propiedad comercial 204 m²
Sangkat Mittapheap, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 204 m²
Piso 3
Situado en una zona muy accesible y vibrante cerca de Bak Touk High School, este versátil es…
$1,500
por mes
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Villa de 6 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Piso 2
Disfrute de la privacidad y espacios de vida generosos en esta villa independiente, perfecta…
$1,800
por mes
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Parcelas en Khan Daun Penh, Camboya
Parcelas
Khan Daun Penh, Camboya
Área 724 m²
Esta primera tierra comercial ofrece una excelente oportunidad para empresas e inversores qu…
$16,000
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Disfrute de la ciudad premium viviendo en este condominio de 2 dormitorios totalmente amuebl…
$2,000
por mes
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Villa de 4 habitaciones en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Este establecimiento está disponible para alquilar a un precio de alquiler mensual de $700. …
$700
por mes
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Villa de 6 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 544 m²
Piso 2
Vive cómoda y prestigiosa con esta espaciosa villa en alquiler en Tonle Bassac, Chamkarmon, …
$4,500
por mes
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Propiedad comercial 250 m² en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial 250 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Área 250 m²
Situado en el corazón de BKK1, este espacio comercial de planta baja ofrece una fuerte visib…
$2,000
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
Disfrute de una vivienda confortable en este apartamento totalmente amueblado de 80m2 ubicad…
$650
por mes
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Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 55
Explora cómoda ciudad viviendo en este encantador condominio de 3 camas, 2 baños! Ofreciendo…
$1,500
por mes
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Villa de 4 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Esta villa de esquina totalmente amueblada está disponible para alquilar en la zona de Chip …
$1,500
por mes
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Propiedad comercial en Khan Daun Penh, Camboya
Propiedad comercial
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Este establecimiento está disponible para alquilar en la zona de Chaktomuk cerca del Palacio…
$2,500
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Este apartamento totalmente amueblado de 1 dormitorio está situado en la zona de BKK3, Boeun…
$400
por mes
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Propiedad comercial 250 m² en Sangkat Phsar Depou Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial 250 m²
Sangkat Phsar Depou Ti Pir, Camboya
Habitaciones 14
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 10
Área 250 m²
Piso 4
Este gran almacén en alquiler en Toul Kork ofrece una gran oportunidad para inversores o pro…
$4,500
por mes
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Villa de 5 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 720 m²
Piso 3
Situado a lo largo de la calle 488, esta espaciosa villa de tres plantas ofrece una excelent…
$3,500
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 5
Disfrute de la ciudad con estilo en este alojamiento de 60m2 totalmente amueblado situado en…
$800
por mes
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Propiedad comercial 200 m² en Khan Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial 200 m²
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Piso 2
Descubra una amplia casa de 2 plantas en alquiler en el distrito de rápido desarrollo de Chr…
$1,000
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Disfruta de cómoda ciudad viviendo en este condominio de 68m2 totalmente amueblado situado e…
$550
por mes
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