Arrendamiento a largo plazo propiedad en Khan Daun Penh, Camboya

apartamentos
52
casas independientes
8
bienes raíces comerciales
8
70 propiedades total found
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubra cómoda ciudad viviendo en este apartamento de 1 dormitorio totalmente amueblado, id…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Este nuevo estudio ejecutivo, situado en la primera zona de Phnom Penh CBD, ofrece espacios …
$1,296
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
$1,600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 2
Experimente elevada orilla del río viviendo en este amplio apartamento de 100m2 idealmente s…
$1,040
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Esta residencia privada se encuentra en una zona tranquila de Daun Penh, a poca distancia de…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2
Espacio de venta expansivo en Central Doun Penh Prime Doun Penh Shop para alquiler! Gran fre…
$2,300
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 88 m²
Piso 4
Desbloquear todo el potencial de su negocio o estilo de vida con este primer almacén comerci…
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 95 m²
Situado en la histórica zona de Wat Phnom, distrito de Daun Penh. Amplia disposición de dos …
$1,400
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Daun Penh, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubra la ciudad refinada que vive en este apartamento de 91m2 de tamaño generoso situado …
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2
Este encantador apartamento de 3 dormitorios es perfecto para familias que buscan comodidad,…
$1,300
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este acogedor apartamento ofrece un confortable espacio habitable de 55 m2, perfecto para so…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este generoso apartamento de 2 dormitorios ofrece 106,32 m2 de espacio habitable cómodo y mo…
$1,650
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Descubra la ciudad de lujo que vive en esta amplia 190 m2, apartamento de 3 dormitorios situ…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Parcelas
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Área 2 137 m²
Esta tierra en alquiler se encuentra en Ou Russey a lo largo de National Road 1, una de las …
$25,000
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Esta tienda de 15m × 16m de parcela de esquina es un verdadero activo comercial blue-chip si…
$4,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este confortable apartamento de una habitación está disponible para alquilar en $700 por mes…
$700
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descubre vivir cómodamente en este apartamento de 1 dormitorio situado en el centro de Khan …
$480
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 24
“🏙️ Ciudad Ver Condo – Primera ubicación de Boeung Kark! Amplia habitación de 2 dormitorios,…
$900
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Esta espaciosa y bien equipada unidad ejecutiva de 1 dormitorio ( 66-70m2) está disponible p…
$1,767
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Esta unidad ofrece un espacio de vida cómodo y elegante, perfecto para familias o profesiona…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 6
En Daun Penh, uno de los barrios más históricos y vibrantes de Phnom Penh, se encuentra un e…
$330
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Esta espaciosa y bien equipada unidad de lujo de 1 dormitorio ( 50-55m2) está disponible par…
$1,532
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este apartamento moderno y espacioso ofrece cómoda ciudad que vive en el corazón de Daun Pen…
$1,800
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 5
Experimente el encanto de la vida urbana con este hermoso apartamento de 65m2 en la 5a plant…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este amplio apartamento de 2 dormitorios, 2 baños ofrece 120 m2 de cómodo espacio habitable …
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 490 m² en Khan Daun Penh, Camboya
Propiedad comercial 490 m²
Khan Daun Penh, Camboya
Área 490 m²
Piso 3
Esta espaciosa unidad de venta de esquina de 490m2 en la tercera planta de Exchange Square o…
$15
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 16 m² en Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial 16 m²
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Área 16 m²
Piso 11
Transforme su entorno de negocios con un espacio de oficina moderno y bien ubicado que ofrec…
$416
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Esta unidad de 2 dormitorios Premier ( 120-127 m2) está disponible para alquilar en la vibra…
$2,992
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Piso 2
Este establecimiento de alquiler está situado estratégicamente en Ou Russey a lo largo de Mo…
$9,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Daun Penh, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento estudio con bañera ofrece 50m2 de cómodo espacio habitable y está disponibl…
$1,178
por mes
Dejar una solicitud
