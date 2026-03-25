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Casas en Venta en Camboya

Phnom Penh
203
Siem Reap
90
Khan Dangkao
32
Khan Sen Sok
28
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304 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 118 m²
Piso 2
🏡 Villa elegante en Prime Chip Mong 60m Ubicación! 🏡 Una oportunidad perfecta para poseer un…
$200,000
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Casa 8 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 8 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 319 m²
Piso 3
Tienda de lujo en venta en Chip Mong 271 Esta impresionante tienda ofrece una oportunidad de…
$1,20M
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Casa 2 habitaciones en Prasat Bakong, Camboya
Casa 2 habitaciones
Prasat Bakong, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Esta elegante casa Link en venta en Borey Tourism. Esta propiedad combina comodidad con conf…
$90,000
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OneOne
Casa 3 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 79 m²
Piso 3
Esta hermosa casa enlazada en La Palm Residences ofrece comodidad y funcionalidad modernas p…
$97,000
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Casa 5 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 5 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 97 m²
Piso 2
Casa de enlace moderno en venta en calle 115 Esta es una excelente oportunidad para tener un…
$330,000
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Villa 3 habitaciones en Krous, Camboya
Villa 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 432 m²
Esta villa de 3 dormitorios en la comuna Svay Dangkum de Siem Reap ofrece un tamaño de tierr…
$195,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa 6 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Villa 6 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 426 m²
Piso 3
Esta excepcional Villa Queen ofrece un amplio espacio de vida en el entorno de Borey Chipmon…
$630,000
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Villa 6 habitaciones en Sangkat Khmuonh, Camboya
Villa 6 habitaciones
Sangkat Khmuonh, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Piso 2
Experiencia opulento viviendo en Saensokh, Phnom Penh! Esta magnífica villa de 6 dormitorios…
$2,55M
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Casa 4 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 9
Área 180 m²
Piso 2
Prime Shophouse en venta en Street 371 ¡Una fantástica oportunidad de inversión espera! Este…
$580,000
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Casa 17 habitaciones en Sangkat Stueng Mean Chey 2, Camboya
Casa 17 habitaciones
Sangkat Stueng Mean Chey 2, Camboya
Habitaciones 17
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 17
Área 280 m²
Piso 4
អគារសម្រាប់លក់បន្ទាន់ខ្លាំង‼️‼️ $500.000 = $ 350.000 Land Tamaño: 14m x 20m Edificio Tamaño …
$350,000
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Villa 8 habitaciones en Khan Kamboul, Camboya
Villa 8 habitaciones
Khan Kamboul, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 564 m²
Piso 3
Descubre el pináculo de la sofisticada vida urbana en esta extensa villa independiente de tr…
$1,10M
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Casa 4 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Casa 4 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 78 m²
Piso 3
No te pierdas esta increíble oportunidad de poseer una hermosa casa en una de las comunidade…
$165,000
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Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Área 150 m²
Piso 6
Esta enorme tienda de seis pisos está estratégicamente ubicada en la comuna de BKK3 muy codi…
$750,000
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Villa 6 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa 6 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 825 m²
Piso 2
¿Buscando una encantadora casa de madera en una ubicación vibrante? Esta propiedad es un aju…
$745,000
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Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Piso 3
Posee un activo de alto rendimiento en el distrito más buscado de Camboya. Este establecimie…
$550,000
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Casa 4 habitaciones en Sangkat Veal Sbov, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Veal Sbov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Esta es una buena oportunidad para poseer una hermosa casa enlazada que ofrece una experienc…
$210,000
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Villa en Khan Chbar Ampov, Camboya
Villa
Khan Chbar Ampov, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Amplia Villa moderna en venta en Kbal Kaoh, Chbar Ampov – Phnom PenhEsta villa expansiva es …
$850,000
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Casa 5 habitaciones en Krous, Camboya
Casa 5 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 778 m²
Una hermosa casa de 5 dormitorios está en venta en Svay Dangkum, Siem Reap. Esta casa espaci…
$330,000
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Villa 7 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Villa 7 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Área 500 m²
Piso 2
ដីនិងផ្ទះសម្រាប់លក់នៅក្រោយសាលាទួលគោក
$1,35M
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Villa 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Piso 2
Chalet privado con 3 dormitorios situado en Svay Dankum Commune, cerca del mercado de Krolan…
$250,000
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Casa 4 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 96 m²
Piso 2
Esta propiedad bien diseñada ofrece un cómodo espacio habitable o de trabajo. Esta casa es i…
$330,000
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Villa 4 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa 4 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 675 m²
Esta excepcional propiedad en la tranquila zona Chreav de Siem Reap cuenta con cuatro impres…
$250,000
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Casa 4 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 118 m²
Piso 3
Asequible LA Villa en Prime Borey Chip Mong 60m Ubicación! Aproveche esta oportunidad excepc…
$218,000
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Casa 5 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 68 m²
Piso 2
Tiendas en venta en Street 418 Esta es una oportunidad excelente para poseer un encantador e…
$280,000
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Casa 4 habitaciones en Sangkat Russey Keo, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Russey Keo, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 85 m²
Piso 2
Situado en una tranquila zona residencial de Sangkat Kilomet 6, esta moderna casa enlazada o…
$249,000
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Casa 4 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 575 m²
Piso 2
Villa reina exquisita en venta en Chip Mong Land Mark 271 Descubra esta impresionante Villa …
$2,00M
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Casa 4 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 68 m²
Piso 4
Aproveche una rara oportunidad de inversión en el corazón de la capital de Camboya con este …
$270,000
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Villa 7 habitaciones en Sangkat Prek Aeng, Camboya
Villa 7 habitaciones
Sangkat Prek Aeng, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 404 m²
Piso 2
Esta lujosa villa privada, situada en el tranquilo distrito de Prek Eng, ofrece la mezcla pe…
$2,80M
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Casa 4 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 104 m²
📣📣 (Ruby Villa) 📍 💲 ▶️6m x 12m ▶️ ▶️ ▶️ ☎️
$218,000
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Casa 4 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 420 m²
Piso 3
Descubra una excepcional oportunidad de villa gemela en el codiciado distrito de Chraoy Chon…
$520,000
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