Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Alquiler a largo plazo
  4. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Camboya

Phnom Penh
48
Siem Reap
114
Khan Dangkao
7
Khan Sen Sok
5
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
164 propiedades total found
Villa de 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Villas en alquiler en Siem Reap ofrecen una gran opción de alojamiento para los visitantes q…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 423 m²
Piso 3
Esta excepcional Villa Queen ofrece un amplio espacio de vida en el entorno de Borey Chipmon…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 396 m²
Piso 2
Esta propiedad incluye cuatro unidades de 1 dormitorio y dos unidades de 2 dormitorios, que …
$2,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 3 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Piso 2
Esta encantadora villa privada combina el tradicional Khmer y el moderno diseño occidental, …
$700
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Piso 2
Disfrute de una escapada relajante en esta villa de diseño hermoso, con 2 cómodas habitacion…
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 9 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 9 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 12
Área 632 m²
Piso 2
Una amplia villa está ahora disponible para alquilar en el corazón de Boeung Keng Kang 1 (BK…
$6,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 368 m²
Esta impresionante villa queen esquina en la zona de Russey Keo ofrece un espacio excepciona…
$6,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 1
Esta villa privada de tres dormitorios en alquiler, que ofrece una mezcla perfecta de comodi…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 450 m²
Piso 2
Esta elegante villa en Sangkat Tuol Svay Prey 2 ofrece una ubicación privilegiada cerca del …
$2,200
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piso 2
En el corazón de Siem Reap, esta casa totalmente amueblada espera en la vibrante zona de Wat…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Villa 8 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 529 m²
Piso 2
Esta villa individual generosa se encuentra a pocos minutos de Boeung Trabek Plaza en Chamka…
$4,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 415 m²
Villa moderna con piscina para alquiler – Svay Dangkum, Siem Reap. Experimente la lujosa vid…
$3,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Esta casa de 2 dormitorios en la zona de Sala Kamraeuk ofrece una excelente oportunidad para…
$400
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 476 m²
Esta villa es perfecta para aquellos que buscan una propiedad amplia y bien ubicada en el co…
$6,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 317 m²
Piso 1
Descubra esta singular villa híbrida Khmer-Europea, que ofrece una mezcla de encanto tradici…
$850
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 354 m²
Piso 2
Villa moderna en alquiler en Svay Dankum Commune, Siem Reap City. La villa tiene 4 dormitori…
$1,600
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 3 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piso 2
La villa de estilo occidental en una comunidad cerrada en Sro Ngae Commune, Siem Reap City. …
$950
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 380 m²
Piso 3
Esta encantadora villa de 6 dormitorios en alquiler en Svay Dangkum, situada cerca del merca…
$800
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 2 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 2 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 334 m²
La villa cuenta con salón, comedor y cocina, 2 dormitorios y 3 baños. La zona también está r…
$650
por mes
Dejar una solicitud
Villa 10 habitaciones en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Villa 10 habitaciones
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 12
Área 525 m²
Piso 2
Esta exquisita villa en alquiler en Khan Duan Penh cuenta con 10 amplios dormitorios y 12 ba…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Roluoh, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Roluoh, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 236 m²
Piso 2
Esta villa de 2 plantas se encuentra dentro de la bien organizada comunidad Borey ML Green L…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa 20 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Villa 20 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Área 562 m²
Piso 3
Asegure una prestigiosa dirección de negocios con esta amplia villa en alquiler en Khan Boen…
$5,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 3 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 224 m²
La nueva villa en alquiler alrededor de la zona Sangkat Siem Reap. El edificio era nuevo, 3 …
$600
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Descubre el epítome de comodidad y comodidad con esta impresionante villa de 5 dormitorios u…
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Villa 7 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Piso 2
Esta elegante Villa Queen se encuentra en Borey Peng Huoth Beong Snor y está disponible para…
$5,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 334 m²
Piso 2
Esta elegante villa de 4 dormitorios en alquiler en la zona de Wat Bo de la comuna de Sala K…
$900
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Una hermosa villa de 4 dormitorios con piscina compartida está disponible para alquilar en S…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 467 m²
Piso 2
Esta villa de 4 dormitorios en alquiler en Svay Dangkum, Siem Reap, es una excelente opción …
$480
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 9 habitaciones en Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Villa de 9 habitaciones
Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 630 m²
Piso 4
¿Buscas un espacio serio en Phnom Penh? Esto no es sólo una casa; es una villa espeluznante …
$7,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 521 m²
Amplia Villa 4BR en alquiler en Svay Dangkum Commune, Siem Reap Descubre una lujosa experien…
$800
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir