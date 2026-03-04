Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo propiedad en Khan Boeng Keng Kang, Camboya

apartamentos
150
casas independientes
34
187 propiedades total found
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 8
Experimente la vida urbana contemporánea en el corazón de BKK1 con este elegante y totalment…
$1,550
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Situado en BKK1, este elegante apartamento de 2 dormitorios, 2 baños ofrece aproximadamente …
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Piso 25
Esta propiedad es un moderno apartamento de diseño minimalista por un reputable desarrollado…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1
Prime Shop Space for Rent on Street 163 Aproveche esta oportunidad para alquilar un fantásti…
$650
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 7
Este apartamento de 1 dormitorio está situado estratégicamente en el corazón de BKK1, rodead…
$1,600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Piso 7
Este apartamento de 1 dormitorio, 2 baños ofrece 60m2 de cómodo espacio habitable en el cora…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento de tres dormitorios está situado en Boeng Keng Kang Ti Bei a lo largo de Mo…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Experimente la vida de lujo en esta impresionante unidad de esquina en el corazón de Khan Bo…
$1,600
por mes
Dejar una solicitud
Casa 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1
Descubra esta casa acogedora y asequible para alquilar en Sangkat Toul Svay Prey 1. Por sólo…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Disfrute de la vida urbana moderna en este apartamento de 1 dormitorio totalmente amueblado …
$900
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este amplio apartamento estudio en BKK1 ofrece un generoso diseño de 92 m2 con una zona de e…
$950
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 460 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa en alquiler en Khan Boeung Keng Kang se encuentra en una zona privilegi…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de una habitación totalmente amueblado está situado en Beung Keng Kang 3 , …
$500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 41
Este apartamento totalmente amueblado de 2 dormitorios, 1 baño ofrece 58 m2 de espacio habit…
$950
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Situado en la zona de BKK, este amplio apartamento de una habitación ofrece confort moderno …
$850
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Experimenta la vida urbana moderna en este elegante apartamento estudio situado cerca de Mao…
$400
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Todas las unidades están bien mantenidas y cuidadosamente preparadas para moverse de inmedia…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 3
Este amplio apartamento de 1 dormitorio está ahora disponible para alquilar en el vibrante b…
$1,150
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Esta unidad de 1 dormitorio, 1 baño, ofrece una superficie de 51 m2 pensada, que proporciona…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Villa 12 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Villa 12 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 510 m²
Piso 2
Situado en el prestigioso Khan Boeung Keng Kong 1, esta espaciosa villa abarca un generoso 5…
$5,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Vivir en estilo y confort con este hermoso apartamento de 2 dormitorios, que ofrece un espac…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Situado en el corazón de BKK1, este elegante apartamento de 3 dormitorios, 3 baños ofrece 16…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Esta unidad de estudio ofrece 35m2 de cómodo espacio habitable en el corazón de BKK1. El pre…
$400
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento bien diseñado cuenta con una cama king-size, un baño y un cómodo espacio ha…
$850
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Parcelas
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Área 765 m²
Strategic Commercial Land for Rent on Mao Sae Tung Boulevard This is a fantastic opportunity…
$4,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este lujoso apartamento de 3 dormitorios, 2 baños tiene 120 m2 y se encuentra en una planta …
$3,100
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 8
Situado en la zona central y conveniente de BKK1 , este apartamento de 1 dormitorio, 1 baño …
$950
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Área 510 m²
Piso 2
Este establecimiento se encuentra en Boeng Keng Kang, una de las zonas más populares y de rá…
$4,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Entrar en la ciudad de lujo viviendo con este amplio apartamento de 80m2 de un dormitorio en…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 13
Situado en el conveniente barrio de Boeung Keng Kang 1, este apartamento de 1 dormitorio ofr…
$650
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir