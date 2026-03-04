Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Dangkao
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo propiedad en Khan Dangkao, Camboya

casas independientes
11
22 propiedades total found
Parcelas en Khan Dangkao, Camboya
Parcelas
Khan Dangkao, Camboya
Área 2 355 m²
Prime Commercial Land for Rent on Hun Sen 50m Street Discover the perfect location for your …
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Parcelas
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Área 2 100 m²
Esta parcela de 2.100 m2 con una fachada de 30 m y una profundidad de 70 m está estratégicam…
$3,150
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Khan Dangkao, Camboya
Parcelas
Khan Dangkao, Camboya
Área 3 200 m²
This 3,200 sqm land, with a practical 40m x 80m layout, is well-positioned along Tumnup 7 Ma…
$8,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 126 m²
Piso 3
Esta encantadora casa adosada en esquina ofrece un luminoso y confortable espacio de vida de…
$600
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Khan Dangkao, Camboya
Casa
Khan Dangkao, Camboya
Área 128 m²
Piso 1
Alquiler de casas en Hun Sen Blvd Esta es una oportunidad fantástica para alquilar un amplio…
$1,300
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Roluoh, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Roluoh, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 236 m²
Piso 2
Esta villa de 2 plantas se encuentra dentro de la bien organizada comunidad Borey ML Green L…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Parcelas
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Área 3 000 m²
HUGE Commercial Corner Lot for Rent on Street 50m! (3,000 m2) No te pierdas esta rara oportu…
$2,700
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Khan Dangkao, Camboya
Parcelas
Khan Dangkao, Camboya
Área 723 m²
Are you looking for a prime land rental opportunity along the 60-meter road? This strategica…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Prey Sa, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Prey Sa, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Ubicado dentro Borey Chip Mong El Landmark 50m, Preysor Street , esta hermosa villa gemela t…
$2,200
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 135 m²
Piso 3
Ubicado en el sereno Borey Chankiri en Khan Dangkor, esta encantadora casa ofrece una mezcla…
$900
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Parcelas
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Área 2 504 m²
Situado en el sur de Phnom Penh, este importante paquete de 2,504 m2 está disponible inmedia…
$2,000
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Parcelas
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Área 3 400 m²
Prime Commercial Land for Rent on Street 7 Makara! Una excelente oportunidad para alquilar u…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Spean Thmor, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Spean Thmor, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 2
Una villa espaciosa y de lujo está disponible para alquilar en la comunidad Borey Peng Heng.…
$850
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Esta espaciosa villa individual situada en Borey Chip Mong Dangkor ofrece un ambiente de vid…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Khan Dangkao, Camboya
Parcelas
Khan Dangkao, Camboya
Área 1 000 m²
El precio de alquiler de $1,000 para una tierra comercial de 1.000 m2 en Hun Sen Street pare…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Khan Dangkao, Camboya
Parcelas
Khan Dangkao, Camboya
Área 1 000 m²
Esta parcela de 1.000 m2 con una disposición de 20m x 50m se encuentra a lo largo de 60m Roa…
$4,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Villa
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Área 600 m²
Piso 3
Escapar a esta exquisita villa en alquiler en el serena Khan Dangkor distrito, ofreciendo un…
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 346 m²
Esta impresionante villa ofrece un espacio de vida excepcional con un diseño moderno, acabad…
$15,000
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Khan Dangkao, Camboya
Parcelas
Khan Dangkao, Camboya
Área 562 m²
Commercial Land for Rent on Hun Sen 50m Street Secure the ideal spot for your business with …
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 231 m²
Piso 2
Esta villa de 5 dormitorios premium en alquiler en Borey ML, Khan Dangkor , ofrece una oport…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Sangkat Dangkao, Camboya
Casa 8 habitaciones
Sangkat Dangkao, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 168 m²
Piso 3
Estas dos casas de enlace de esquina conectadas están ubicadas en Borey Chip Mong 50m , una …
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Khan Dangkao, Camboya
Parcelas
Khan Dangkao, Camboya
Área 2 250 m²
Excellent Commercial Land for Rent on Hun Sen Blvd This is a fantastic opportunity to lease …
$9,000
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir