Arrendamiento a largo plazo propiedad en Khan Sen Sok, Camboya

apartamentos
107
casas independientes
18
bienes raíces comerciales
11
141 propiedad total found
Estudio en Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Estudio
Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Área 31 m²
Piso 6
¡Entra en la elegancia urbana! Este luminoso apartamento estudio de 31m2 en alquiler en Saen…
$250
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Piso 13
Condominio 2BR/ 2 Baño + 1 💵 Precio del alquiler: 1200$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: M…
$1,200
por mes
Ático 3 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Ático 3 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 297 m²
Piso 20
¡Claro! Urban Loft Condo es un moderno desarrollo residencial situado cerca de Aeon Mall 2 e…
$3,500
por mes
Casa 4 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 84 m²
Piso 3
Situado en un creciente barrio residencial, esta casa de 4 dormitorios, 5 baños ofrece espac…
$700
por mes
Propiedad comercial 800 m² en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Propiedad comercial 800 m²
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 21
Dormitorios 21
Nº de cuartos de baño 8
Área 800 m²
Piso 3
Prime Office o Private School Space para alquilar en Sangkat Phnom Penh Thmey Descubre este …
$7,500
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 27
[Español] 👑 Crown Tower Condominium 🛏 1 Dormitorio con Amueblado 🛁 1 baño 💲450 por mes (Nego…
$450
por mes
Piso independiente 3 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piso 18
[Urban Loft] Condo Penthouse 💵 Precio del alquiler: 3000$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección:…
$3,000
por mes
Piso independiente 1 habitación en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Condominio 1BR/ 1 Baño + 1 💵 Precio del alquiler: 600$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: Mo…
$600
por mes
Piso independiente 1 habitación en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Piso 7
Condominio 1BR/ 1 Baño + 1 💵 Precio del alquiler: 600$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: Mo…
$600
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5
✨¿Buscas un apartamento de 2 dormitorios en Sen Sok? ¡Mira la torre corona en Sen Sok, cerca…
$600
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Crown Towers , uno como el edificio funcional en la zona de Sen Sok que le ofrece una sensac…
$400
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Este apartamento de un dormitorio totalmente amueblado está disponible para alquilar y ofrec…
$750
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
¡Desbloquea tu potencial de negocio! Este fantástico almacén comercial en alquiler en Saenso…
$2,500
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Teuk Thla, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Teuk Thla, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Esta oficina diseñada en casa se encuentra en 799m2 tierra, que ofrece un espacio de trabajo…
$2,000
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Piso 2
Asegúrate de tu futuro de negocios con esta tienda comercial en alquiler en Saensokh, Phnom …
$800
por mes
Piso independiente 1 habitación en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 11
Urban Loft Condo. donde puedes sentir el calentamiento mientras te quedas. ofrecer la ubicac…
$600
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Los apartamentos están convenientemente situados junto a Chipmong Sen Sok y a solo 5 minutos…
$1,200
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Piso 13
Urban Loft Condo en Sen Sok area es una opción perfecta para aquellos que buscan una vida am…
$1,200
por mes
Piso independiente 1 habitación en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Piso 12
Urban Loft Condo en la zona Sen Sok es una opción perfecta para aquellos que buscan una vida…
$600
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Piso 13
Urban Loft Condo en la zona Sen Sok es una opción perfecta para aquellos que buscan una vida…
$1,200
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Piso 14
Bienvenido a casa de este acogedor apartamento de 1 dormitorio en alquiler en Saensokh vibra…
$350
por mes
Parcelas en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Parcelas
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Establezca su visión en esta parcela de tierra de 20 metros de ancho en alquiler en Saensokh…
$3,000
por mes
Piso independiente 1 habitación en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Piso 13
Urban Loft Condo en la zona Sen Sok es una opción perfecta para aquellos que buscan una vida…
$600
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6
Condominio 1BR/ 1 Baño 💵 Precio del alquiler: 390$/mes CTB0507 📆 Disponible: Ahora Dirección…
$390
por mes
Piso independiente en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Este edificio es un moderno desarrollo residencial diseñado para una cómoda vida urbana. El …
$550
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 5
✨¿Buscas un apartamento de 2 dormitorios en Sen Sok? ¡Mira la torre corona en Sen Sok, cerca…
$600
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 14
Este amplio condominio de dos dormitorios en Urban Loft Sen Sok ofrece 126 m2 de espacio hab…
$1,200
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 6
Si usted está buscando un hogar moderno y seguro con un excelente entorno situado cerca de A…
$360
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este amplio apartamento de 1 dormitorio, 1 baño ofrece 76 metros cuadrados de cómodo espacio…
$500
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Teuk Thla, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Teuk Thla, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 3
Situado en la comunidad bien planificada de la ciudad de Booyoung, esta unidad de 65.64 m2 d…
$350
por mes
