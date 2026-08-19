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Arrendamiento a largo plazo propiedad en Khan Russey Keo, Camboya

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apartamentos
39
casas independientes
4
46 propiedades total found
Parcelas en Sangkat Tuol Sangkae 1, Camboya
Parcelas
Sangkat Tuol Sangkae 1, Camboya
Área 734 m²
Esta tierra de esquina estratégicamente ubicada en Chroy Changvar ofrece una excelente oport…
$4,800
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 14
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$550
por mes
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Villa de 4 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 138 m²
Piso 2
Esta espaciosa casa de enlace de 2 plantas en alquiler en Russey Keo ofrece una vida cómoda …
$380
por mes
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Piso independiente en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Disfrute de la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de un d…
$350
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 17
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$600
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 16
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de un d…
$350
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 9
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de un d…
$350
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 23
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$650
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 10
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de un d…
$350
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Russey Keo, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Russey Keo, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado en Khan Russey Keo , este bien diseñado apartamento de dos dormitorios ofrece un gen…
$850
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 5
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$580
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 17
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de un d…
$350
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 14
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de un d…
$400
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 56 m²
Piso 5
¡Bienvenido a su acogedor retiro urbano! Este fantástico apartamento de 2 dormitorios en alq…
$650
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Bienvenido a casa de este encantador apartamento de 2 camas, 2 baños en alquiler en Phnom Pe…
$500
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
¡Experimente cómoda ciudad viviendo! Este acogedor apartamento de 1 dormitorio, 1 baño en al…
$350
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 5
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$680
por mes
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Villa de 6 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 423 m²
Piso 3
Esta excepcional Villa Queen ofrece un amplio espacio de vida en el entorno de Borey Chipmon…
$2,500
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 9
¡Descubre su retiro urbano! Este encantador apartamento de 1 cama, 1 baño en Russey Keo, Tuo…
$350
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 17
Condominio 1BR/ 1 Baño 💵 Precio del alquiler: 600$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: Sangka…
$600
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 12
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$650
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 6
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$600
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 9
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$600
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Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 15
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de un d…
$400
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Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 14
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de un d…
$400
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2
Ofrece una ubicación privilegiada cerca de grandes desarrollos como Camko City y The Park La…
$6
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Entra en la felicidad urbana con este encantador apartamento de 1 dormitorio en alquiler en …
$450
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 12
Esta luminosa y totalmente amueblada unidad de esquina de 1 dormitorio se encuentra en Khan …
$550
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
¡Descubre su alquiler perfecto! Este encantador apartamento de 2 dormitorios, 2 baños en Rus…
$650
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 12
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de un d…
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