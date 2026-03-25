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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Camboya

Phnom Penh
156
Siem Reap
164
Khan Dangkao
11
Khan Sen Sok
18
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327 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Piso 1
Excepcional Shophouse para alquilar en Street 163 Aquí hay un listado de propiedades corto y…
$1,800
por mes
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Casa 3 habitaciones en Krous, Camboya
Casa 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 82 m²
Piso 3
Este Link House viene con totalmente amueblado. Hay 3 plantas con 3 dormitorios y 3 baños, s…
$400
por mes
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Villa de 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Villas en alquiler en Siem Reap ofrecen una gran opción de alojamiento para los visitantes q…
$450
por mes
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Villa de 6 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 423 m²
Piso 3
Esta excepcional Villa Queen ofrece un amplio espacio de vida en el entorno de Borey Chipmon…
$2,500
por mes
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Casa 7 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 7 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 126 m²
Piso 3
Situado en una zona tranquila y conveniente, esta casa en Phsar Daeum Thkov ofrece espacio g…
$1,300
por mes
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Casa 5 habitaciones en Khan Pou Senchey, Camboya
Casa 5 habitaciones
Khan Pou Senchey, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 4 000 m²
Piso 1
Prime Warehouse para alquilar en Chaom Chau Este amplio almacén de 4.000 m2 está disponible …
$7,500
por mes
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Casa 6 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Casa 6 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Piso 2
Esta espaciosa casa de 6 dormitorios en alquiler en Sla Kram, Siem Reap, es ideal tanto para…
$450
por mes
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Villa de 6 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 396 m²
Piso 2
Esta propiedad incluye cuatro unidades de 1 dormitorio y dos unidades de 2 dormitorios, que …
$2,000
por mes
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Villa de 3 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Piso 2
Esta encantadora villa privada combina el tradicional Khmer y el moderno diseño occidental, …
$700
por mes
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Casa en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Área 132 m²
Piso 3
Modern Shophouse para alquilar en el Prestigioso Chip Mong 271 Descubra una fantástica oport…
$1,350
por mes
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Casa 6 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Casa 6 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Piso 2
Esta casa de 6 dormitorios en alquiler en la comuna Kouk Chak, Siem Reap, es perfecta para i…
$700
por mes
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Villa de 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Piso 2
Disfrute de una escapada relajante en esta villa de diseño hermoso, con 2 cómodas habitacion…
$1,200
por mes
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Villa de 9 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 9 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 12
Área 632 m²
Piso 2
Una amplia villa está ahora disponible para alquilar en el corazón de Boeung Keng Kang 1 (BK…
$6,000
por mes
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Casa 7 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Casa 7 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Piso 2
Esta casa de 7 dormitorios situada en la zona de Khnar, Chreav Commune. A sólo 5 minutos en …
$850
por mes
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Casa 6 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 275 m²
Piso 3
Espaciosa tienda de alquiler en la calle 488 Esta es una oportunidad fantástica para alquila…
$1,700
por mes
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Casa en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 2
Esta espaciosa propiedad está disponible para alquilar en una ubicación privilegiada de Sang…
$1,400
por mes
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Villa de 5 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 368 m²
Esta impresionante villa queen esquina en la zona de Russey Keo ofrece un espacio excepciona…
$6,500
por mes
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Casa 4 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 92 m²
Piso 2
Esta casa de 2,5 plantas cuenta con un diseño práctico de 4m x 18m en una parcela de 4m x 23…
$1,200
por mes
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Villa de 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 1
Esta villa privada de tres dormitorios en alquiler, que ofrece una mezcla perfecta de comodi…
$450
por mes
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Villa de 6 habitaciones en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 450 m²
Piso 2
Esta elegante villa en Sangkat Tuol Svay Prey 2 ofrece una ubicación privilegiada cerca del …
$2,200
por mes
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Villa de 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piso 2
En el corazón de Siem Reap, esta casa totalmente amueblada espera en la vibrante zona de Wat…
$1,000
por mes
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Casa 3 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 72 m²
Piso 1
Casa de campo en alquiler en una calle alta-traffic 271 Aquí hay un listado de propiedades c…
$800
por mes
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Casa 4 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 90 m²
Piso 4
Esta casa de 4 plantas se encuentra en un terreno de 5m x 18m con una huella de edificio de …
$900
por mes
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Casa 5 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 5 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 111 m²
Piso 4
Situado en una generosa parcela de 41m x 27m, esta casa de 4 plantas con una huella de const…
$1,000
por mes
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Villa 8 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Villa 8 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 529 m²
Piso 2
Esta villa individual generosa se encuentra a pocos minutos de Boeung Trabek Plaza en Chamka…
$4,500
por mes
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Casa 4 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Casa 4 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 208 m²
Piso 2
Esta casa de 4 dormitorios en alquiler en Siem Reap, situada en la tranquila zona de Svay Da…
$450
por mes
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Casa 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Casa 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Este apartamento de 1 dormitorio totalmente amueblado y acogedor está convenientemente situa…
$320
por mes
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Casa 4 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 127 m²
Piso 3
Modern Shophouse para alquilar en Chip Mong 271 Esta es una fantástica oportunidad para alqu…
$1,500
por mes
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Villa de 4 habitaciones en Krous, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 415 m²
Villa moderna con piscina para alquiler – Svay Dangkum, Siem Reap. Experimente la lujosa vid…
$3,500
por mes
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Casa 4 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Casa 4 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Esta casa ofrece una oportunidad única para establecer una oficina abierta en una zona dinám…
$700
por mes
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