  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo propiedad en Khan Chamkar Mon, Camboya

apartamentos
161
casas independientes
36
205 propiedades total found
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 32
Bienvenido a este encantador apartamento de 1 cama, 1 baño en alquiler en el corazón de Cham…
$600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 10
Entra en la ciudad moderna con este amplio apartamento de 1 dormitorio, perfectamente situad…
$600
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Parcelas
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Área 451 m²
Esta propiedad ofrece un tamaño de la tierra total de 451 m2 (15.5m x 28m) con una superfici…
$3,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 425 m²
Piso 2
Esta impresionante Villa de 4 dormitorios, 6 baños ofrece comodidad y comodidad modernas. Di…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 1 habitación en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa 1 habitación
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 1
Espaciosa tienda de alquiler en la calle 135 Esta es una oportunidad fantástica para alquila…
$900
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 224 m²
Piso 3
Descubra esta villa de 3 pisos bien cuidada en una zona tranquila de Phsar Daeum Thkov. Situ…
$1,300
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 2
¿Buscas un lugar cómodo y asequible para vivir en Toul Tompong 1? Este apartamento de servic…
$500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 12
Este moderno estudio de 38m2 está situado en las plantas 11 y 12, ofreciendo espectaculares …
$600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Piso 15
Un apartamento de 3 dormitorios y 3 baños de primera calidad está disponible para alquilar e…
$3,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este moderno apartamento de una habitación está lleno de excelente luz natural y flujo de ai…
$600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Este apartamento de 1 dormitorio, situado en la primera planta de la zona Psa Derm Thkov, of…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento bien diseñado de dos dormitorios ofrece amplio espacio de vida y comodidad,…
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este encantador apartamento de 2 dormitorios, 1 baño es idealmente situado en el corazón de …
$750
por mes
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 100 m²
Piso 2
Atractiva tienda de alquiler en la calle 155 Esta es una oportunidad fantástica para alquila…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Este amplio apartamento de dos dormitorios ofrece un diseño práctico y bien planificado con …
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este confortable apartamento de una habitación está situado en la zona de Phsar Derm Thkov y…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 3
Experimenta la vida moderna en este elegante apartamento dúplex de 1 dormitorio, 2 baños, si…
$1,600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Condominio 1BR/ 1 Baño 💵 Precio del alquiler: 550$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: Sólo u…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 486 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa está ahora disponible para alquilar en la zona tranquila y central de S…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este estudio de 37 m2 ofrece un espacio de vida elegante y eficiente, perfecto para solteros…
$800
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este amplio apartamento está situado en Tonle Bassac y está disponible por $1,500 por mes. O…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 140 m²
Piso 3
Esta espaciosa casa de 3 plantas en Boeung Keng Kang 1 ofrece una combinación perfecta de co…
$2,900
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento de 150 m2 ofrece un espacio habitable confortable y moderno, con 2 dormitor…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2
La unidad de condominio está situada cerca del mercado de Boeung Trabek (1 minuto), el merca…
$320
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 10
Este amplio apartamento dúplex se encuentra en la zona de Tonle Basak muy solicitada. Con un…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Condominio 1BR/ 1 Baño 💵 Precio del alquiler: 550$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: Sólo u…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un edificio de apartamentos ubicado en la zona de Boeng Trabaek de Phnom Penh, un barrio ady…
$600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
[Residencia de Queston] Condominio 1BR/ 1 Baño 💵 Precio del alquiler: 800$/mes 📆 Disponible:…
$800
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este nuevo apartamento está idealmente situado en el corazón de Toul Tompong, que ofrece la …
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento está situado en Tonle Bassac y está disponible por $1,000 al mes. Cuenta co…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
