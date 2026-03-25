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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Camboya

Phnom Penh
79
Siem Reap
34
Khan Boeng Keng Kang
17
Khan Sen Sok
11
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114 propiedades total found
Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso 42
Espacio de oficina moderno disponible en el corazón de BKK1 a $20/m2 + tarifa de gestión de …
$20
por mes
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Propiedad comercial 91 m² en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Propiedad comercial 91 m²
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Área 91 m²
Situado en el corazón de Daun Penh, este Premium Grade A Office Space ofrece modernas instal…
$28
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2
Espacio de venta expansivo en Central Doun Penh Prime Doun Penh Shop para alquiler! Gran fre…
$2,300
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso 13
Este edificio bien ubicado en alquiler está situado en la primera zona de OCIC, ofreciendo u…
$10
por mes
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Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso 3
Capture atención de alto tráfico en el vibrante distrito Riverside de Siem Reap con este edi…
$8,000
por mes
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Propiedad comercial en Khan Sen Sok, Camboya
Propiedad comercial
Khan Sen Sok, Camboya
Desbloquear el potencial de su negocio con este almacén comercial de 1200 m2 de alquiler en …
$2,600
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Piso 3
Dos casas de enlace de 3 pisos contiguas están ahora disponibles para alquilar en una zona c…
$3,000
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso 3
Esta es una excelente oportunidad para asegurar una magnífica propiedad comercial de tres pi…
$2,000
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Cheung Aek, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Cheung Aek, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Esta espaciosa tienda de 3,5 plantas se encuentra dentro de Mean Chey Residence, una crecien…
$2,000
por mes
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Propiedad comercial 70 m² en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial 70 m²
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1
Con un espacio de oficina de 70m2 adaptado a sus necesidades, ofreciendo un equilibrio ideal…
$700
por mes
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Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Este edificio comercial en el corazón de Siem Reap City está disponible para alquilar en $15…
$1,600
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Boeung Salang, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeung Salang, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Piso 3
Prime Corner Shophouse for Rent in Sangkat Boeung Salang – Ideal para Restaurante, Café o Re…
$1,700
por mes
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Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Este edificio comercial en el corazón de Siem Reap City está disponible para alquilar en $15…
$1,500
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 72
Dormitorios 72
Nº de cuartos de baño 72
Piso 9
Amplia construcción comercial en alquiler en la calle 271 Aquí está un listado de propiedade…
$15,000
por mes
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Propiedad comercial 93 m² en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial 93 m²
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Área 93 m²
Rose Apple Square en Siem Reap ofrece espacios de oficina modernos que son perfectos para pe…
$1,395
por mes
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Propiedad comercial 270 m² en Ta Khmau, Camboya
Propiedad comercial 270 m²
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Esta propiedad de almacén funcional está disponible ahora para el alquiler en Prek Ho, Ta Kh…
$430
por mes
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Propiedad comercial 153 m² en Sangkat Boeng Prolit, Camboya
Propiedad comercial 153 m²
Sangkat Boeng Prolit, Camboya
Área 153 m²
📣📣 អាគារសម្រាប់ជួល l Building For Rent 📍 ទីតាំង l Ubicación: ខណ្ឌ៧មករា l Khan 7 Makara, Phno…
$9,000
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 32
Dormitorios 32
Piso 12
Desbloquear inmenso potencial con este edificio comercial de 32 habitaciones en alquiler en …
$16,000
por mes
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Propiedad comercial 2 000 m² en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial 2 000 m²
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 26
Dormitorios 26
Nº de cuartos de baño 28
Área 2 000 m²
Piso 3
Descubra una oportunidad incomparable con este impresionante hotel en venta y alquiler, ubic…
$4,000
por mes
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Propiedad comercial 180 m² en Sangkat Boeung Salang, Camboya
Propiedad comercial 180 m²
Sangkat Boeung Salang, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 1
Esta espaciosa tienda de alquiler está perfectamente situada a lo largo de una carretera ocu…
$1,600
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Este edificio de 3 plantas está perfectamente situado a lo largo de National Road 6 en Khan …
$1,100
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Camboya
Descubre una rara joya comercial en el corazón de Toul Svay Prey Ti 2 . Esta extensa tienda …
$4,500
por mes
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Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 10
Mira esta fantástica boutique de 9 dormitorios en alquiler en Sla Kram Commune, Krong Siem R…
$5,000
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Piso 3
Alquiler de casas en Chip Mong 271 Este moderno establecimiento está disponible para alquila…
$1,700
por mes
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Propiedad comercial 100 m² en Sangkat Orussey Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial 100 m²
Sangkat Orussey Ti Pir, Camboya
Área 100 m²
Piso 2
Diseñado y construido a estándares internacionales por uno de los principales desarrolladore…
$13
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Piso 2
¿Está buscando establecer su marca en uno de los distritos más vibrantes y de alto tráfico d…
$3,000
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Prime Shophouse para alquilar en High-Traffic Street 464! Asegure esta excelente oportunidad…
$650
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Nº de cuartos de baño 4
Piso 1
Deep and Spacious Shophouse in BKK3 Excepcional Value in BKK3! Masivo 33m Depth, 264 m2 Casa…
$1,800
por mes
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Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 25
Dormitorios 25
Nº de cuartos de baño 30
Piso 5
Imagínese entrar en un mundo de lujo refinado y comodidad sin igual en Siem Reap, donde cada…
$7,000
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Piso 2
Espacio comercial enorme para alquilar en BKK2 Valor inmejorable! Massive 300 m2 Tienda con …
$2,500
por mes
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