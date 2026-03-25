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Locales comerciales en venta en Camboya

Phnom Penh
40
Siem Reap
17
Khan Sen Sok
7
Khan Chamkar Mon
7
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60 propiedades total found
Propiedad comercial en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Piso 5
Descubra una oportunidad de inversión excepcional con este hotel disponible para alquiler de…
$5,50M
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Propiedad comercial 201 m² en Sangkat Kakab 2, Camboya
Propiedad comercial 201 m²
Sangkat Kakab 2, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 201 m²
Piso 3
Este establecimiento de 3 plantas en Chip Mong Pochentong ofrece un diseño flexible adecuado…
$800
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Propiedad comercial en Sangkat Svay Pak, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Svay Pak, Camboya
Nº de cuartos de baño 4
Piso 5
Situado estratégicamente en el rápido desarrollo del distrito de Ta Khan Russey Keo a lo lar…
$640,000
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Propiedad comercial en Krous, Camboya
Propiedad comercial
Krous, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Una rara oportunidad está disponible con este establecimiento de 4 dormitorios en venta en S…
$250,000
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Propiedad comercial 189 m² en Khan Chbar Ampov, Camboya
Propiedad comercial 189 m²
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 189 m²
Piso 3
Este establecimiento bien ubicado en el Borey Peng Huoth Beoung Snor ofrece una excelente op…
$290,000
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Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 22
Dormitorios 22
Nº de cuartos de baño 25
Un hotel boutique de 22 dormitorios está disponible para la venta en Siem Reap City, que ofr…
$2,90M
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Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Nº de cuartos de baño 4
Piso 2
Premium Shophouse en BKK1 para la venta de oro de inversión! Primera tienda con amplia facha…
$2,20M
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Propiedad comercial en Ta Ngov Kandal, Camboya
Propiedad comercial
Ta Ngov Kandal, Camboya
Piso 1
Presentando una excelente oportunidad para adquirir un amplio almacén en Khan Chbar Ampov. C…
$420,000
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Propiedad comercial en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso 13
Este edificio bien ubicado en alquiler está situado en la primera zona de OCIC, ofreciendo u…
$2,80M
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Propiedad comercial en Sangkat Stueng Mean Chey 3, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Stueng Mean Chey 3, Camboya
Situado en el próspero distrito de Khan Mean Chey, esta propiedad ofrece una oportunidad exc…
$4,47M
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Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 14
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 17
Este hotel de 14 pisos está ahora a la venta y ofrece una gran oportunidad de negocios en Si…
$1,50M
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Propiedad comercial en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso 13
Este edificio bien ubicado en alquiler está situado en la primera zona de OCIC, ofreciendo u…
$3,95M
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Propiedad comercial en Khan Sen Sok, Camboya
Propiedad comercial
Khan Sen Sok, Camboya
Piso 4
Invierte en el corazón del distrito comercial más rápido de Phnom Penh con este establecimie…
$500,000
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Propiedad comercial en Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 60
Dormitorios 60
Nº de cuartos de baño 62
Piso 14
Prime Riverside Investment Opportunity Riverside Commercial Goldmine! Edificio de alta visib…
$3,80M
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Propiedad comercial 170 m² en Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial 170 m²
Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Camboya
Área 170 m²
📣📣ផ្ទះអាជីវកម្ម២ល្វែង (ជាន់ក្រោម) 📍ទីតាំង: ក្បែរផ្សារធំថ្មី 💲តម្លៃ: 480,000$ (ចរចា) ▶️ទំហំផ្…
$480,000
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Propiedad comercial 59 m² en Sangkat Dangkao, Camboya
Propiedad comercial 59 m²
Sangkat Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 59 m²
📣📣ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រាប់លក់ 📍ទីតាំង: ស្ថិតក្នុង បុរីជីបម៉ុង 💲តម្លៃ: 230,000$ ()) ▶️ទំហំផ្ទះ: 4…
$230,000
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Propiedad comercial en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 3
🏠 Prime Shophouse Investment on Sought-After Street 99! 🏠 Una oportunidad fantástica para po…
$560,000
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Propiedad comercial en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 38
Dormitorios 38
Piso 12
Descubre una extraordinaria oportunidad comercial en el vibrante Mon de Chamkar de Phnom Pen…
$4,90M
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Propiedad comercial en Sangkat Phsar Daeum Kor, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Daeum Kor, Camboya
Este establecimiento se encuentra en una zona urbana ocupada, a pocos pasos del mercado loca…
$255,000
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Propiedad comercial 173 m² en Khan Sen Sok, Camboya
Propiedad comercial 173 m²
Khan Sen Sok, Camboya
Área 173 m²
Piso 11
អាគារសម្រាប់លក់ និងជួល/ Edificio Venta/Rent តម្លៃលក់ / Precio de venta: $2, 5M តម្លៃជួល / Pr…
$2,50M
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Propiedad comercial en Sihanoukville, Camboya
Propiedad comercial
Sihanoukville, Camboya
Esta propiedad de uso mixto está situada en el corazón de la ciudad de Sihanouk, que ofrece …
$4,50M
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Propiedad comercial 432 m² en Sangkat Krang Thnong, Camboya
Propiedad comercial 432 m²
Sangkat Krang Thnong, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Área 432 m²
📣📣ឃ្លាំងសម្រាប់លក់ 📍ទីតាំង: ស្ថិតនៅក្រាំងធ្នង់ 💲តម្លៃ 300,000$ ()) ▶️ទំហំដី 20m x 30m ▶️ទំហំ…
$300,000
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Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 18
Dormitorios 18
Nº de cuartos de baño 22
Piso 3
Edificio de hoteles en venta cerca de la Riverside en Siem Reap City, Sla Kram Commune. Este…
$1,30M
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Propiedad comercial 783 m² en Sihanoukville, Camboya
Propiedad comercial 783 m²
Sihanoukville, Camboya
Habitaciones 92
Dormitorios 92
Área 783 m²
Piso 8
📣📣 អាគារសម្រាប់លក់ l Building For Sale 📍 ទីតាំង l Ubicación: សង្កាត់១, ក្រុងព្រះសុីហនុ l San…
$5,50M
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Propiedad comercial en Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Piso 2
¡Oportunidad de Inversiones! Tienda en venta en Prime Street 430. Una excelente oportunidad …
$375,000
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Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Shophouse en venta! Terreno 4m x 22.5m con título duro, tamaño de la construcción de 240m2 e…
$550,000
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Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 21
Dormitorios 21
Piso 3
Este hotel bien mantenido se encuentra en la popular zona de Wat Bo, Wat Bo Village, Sala Ka…
$1,20M
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Propiedad comercial en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 50
Dormitorios 50
Nº de cuartos de baño 53
Piso 10
🏢 Primer edificio comercial en High-Demand Street 155! 🏢 Una oportunidad excepcional para ad…
$2,00M
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Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 21
Dormitorios 21
Nº de cuartos de baño 23
Piso 2
No te pierdas esta increíble oportunidad de poseer un hotel boutique en la próspera comuna d…
$620,000
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Propiedad comercial en Krous, Camboya
Propiedad comercial
Krous, Camboya
Habitaciones 16
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 17
Piso 3
Teniendo en cuenta este edificio de apartamentos como inversión de alquiler: para alquileres…
$320,000
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