Apartamentos en venta en Camboya

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Apartamento 3 habitaciones en Phnom Penh, Camboya
Apartamento 3 habitaciones
Phnom Penh, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 9/38
Amplio apartamento con 2 dormitorios de 75 metros cuadrados en la novena planta con vista pa…
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
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Piso 4
Un elegante condominio de 2 dormitorios está ahora disponible en Rose Apple Square, uno de l…
$250,000
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Apartamento 2 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 18/39
Comprar un apartamento en Camboya, en cuotas del desarrollador, en Time Square 11. Oferta: S…
$50,092
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Apartamento 4 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Piso 41/45
🌟 Wyndham Garden BKK1 - 5 Estilo de vida en la zona más prestigiosa de Phnom PenhUna residen…
$1,15M
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 239 m²
4 Dormitorios - 239 m2 - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 30
Apartamento de dos habitaciones 60 metros cuadrados Hay 29 países en el LCD LUXOVA.Apartamen…
$84,318
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Apartamento 2 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 45/47
Exclusiva opción inmobiliaria en el centro de la capital de Camboya- en Phnom Penh con un re…
$169,680
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Apartamento en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Apartamento
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Área 38 m²
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Apartamento 3 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Apartamento 3 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 43/47
Exclusiva opción inmobiliaria en el centro de la capital de Camboya- en Phnom Penh con un re…
$185,070
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Kingston Royale – Amplia vida de 2 dormitorios en Boeung TompunExperiencia elevada vida urba…
$60,229
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Piso 18
Mong de Chip ខុនដូរលក់បន្ទាន់🔥 ‼️‼️ POR VENTA 53.000 dólares 🔥 - ONE Bedroom - Muebles compl…
$53,000
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Apartamento 2 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 21/46
Premium complejo hotelero de 5 estrellas en el centro de BKK1 distrito, Phnom PenhWyndham Ga…
$221,522
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Apartamento 2 habitaciones en Phnom Penh, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Phnom Penh, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Time Castle 11 - BKK3 Silencio Phnom Penh Silencio Camboya.1+1 apartamentos en Time Castle 1…
$56,700
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
2 Dormitorios - 74 m2 - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Precio en demanda
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Apartamento en Phnom Penh, Camboya
Apartamento
Phnom Penh, Camboya
🚀 RF Ciudad, Phnom Penh – apartamentos listos con infraestructura en una ubicación estratégi…
$50,000
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Apartamento 1 habitación en Sihanoukville, Camboya
Apartamento 1 habitación
Sihanoukville, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Piso 9
Camboya es un país en desarrollo a gran velocidad. LZ Sea View Premium se encuentra en Sihan…
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Estudio 1 habitación en Camboya
Estudio 1 habitación
Camboya
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
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Piso 12
Hermoso apartamento con un dormitorio 37 m2, con acabado limpio en la primera costaCamboya e…
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Condominio de 1 dormitorio en venta en Time Square 7 – Toul KorkDescubra la vida urbana mode…
$72,000
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubra la comodidad urbana en este encantador apartamento de 1 cama, 1 baño en venta en vi…
$86,400
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
2 Dormitorios - 126 m2 - Odom Residencias de Odom
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Apartamento 3 habitaciones en Sihanoukville, Camboya
Apartamento 3 habitaciones
Sihanoukville, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
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Área 100 m²
Piso 20/38
Complejo supermoderno¡CLASS PREMIUM!En la primera costa de Sihanoukvilleen la famosa playa-T…
$135,000
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Unidad de 1 dormitorio - 50 m2 - CITY MIRO R Pulso
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Piso 6
Este condominio bien decorado y totalmente amueblado se encuentra en Boeung Keng Kang 3 (BKK…
$82,500
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Estudio 1 habitacion en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Estudio 1 habitacion
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 1
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Área 41 m²
Posee una elegante residencia de estudio en G.A.T.O Tower, un importante desarrollo de lujo …
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Estudio 1 habitación en Phnom Penh, Camboya
Estudio 1 habitación
Phnom Penh, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 44 m²
UC88 Wyndham Garden - BKK1 Vida Phnom Penh viv Camboya.Apartamentos en UC88 Wyndham Garden: …
$128,700
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 16
Esta unidad de 1 dormitorio (NLA: 45 m2) en J Tower 1 presenta una excelente oportunidad de …
$125,000
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Apartamento 1 habitación en Sihanoukville, Camboya
Apartamento 1 habitación
Sihanoukville, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 9/39
El edificio se estructura de la siguiente manera:* Planta baja: Beach Club, vestíbulo acoged…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 2
Área 48 m²
Condiciones actuales de Kingston Royale para enero.Atención, el precio se indica al 100% de …
$47,752
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Ático Ático 4 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Ático Ático 4 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 269 m²
Diseña tu casa de sueños en La Vista Uno, Phnom Penh¿Alguna vez has imaginado crear tu propi…
$757,500
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 6
Experimente la vida urbana contemporánea en su mejor momento con este elegante condominio de…
$117,000
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