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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Phnom Penh, Camboya

Khan Boeng Keng Kang
17
Khan Sen Sok
11
Khan Chamkar Mon
9
Khan Daun Penh
8
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79 propiedades total found
Propiedad comercial en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso 13
Este edificio bien ubicado en alquiler está situado en la primera zona de OCIC, ofreciendo u…
$10,000
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Piso 2
¿Está buscando establecer su marca en uno de los distritos más vibrantes y de alto tráfico d…
$3,000
por mes
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Propiedad comercial 388 m² en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Propiedad comercial 388 m²
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Nº de cuartos de baño 1
Área 388 m²
Piso 1
Situado en el corazón de Phsar Daeum Thkov, este amplio almacén está disponible para alquila…
$810
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 72
Dormitorios 72
Nº de cuartos de baño 72
Piso 9
Amplia construcción comercial en alquiler en la calle 271 Aquí está un listado de propiedade…
$15,000
por mes
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Propiedad comercial 111 m² en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Propiedad comercial 111 m²
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 111 m²
Piso 1
Espaciosa tienda de alquiler en High-Traffic Street 271 Aquí hay un listado de propiedades c…
$1,600
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 13
Piso 3
Un edificio bien posicionado está ahora disponible para alquilar a lo largo de una carretera…
$3,000
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Prek Pnov, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Prek Pnov, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Piso 3
Asegure un almacén comercial estratégico para alquilar en Praek Pnov, Samraong, Phnom Penh. …
$700
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Boeung Salang, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeung Salang, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Piso 3
Prime Corner Shophouse for Rent in Sangkat Boeung Salang – Ideal para Restaurante, Café o Re…
$1,700
por mes
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Propiedad comercial 972 m² en Khan Sen Sok, Camboya
Propiedad comercial 972 m²
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 12
Área 972 m²
Piso 3
Estos dos comercios adyacentes están ubicados dentro de la comunidad Borey Orkide bien estab…
$1,500
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Kouk Roka, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Kouk Roka, Camboya
Piso 1
Este almacén en alquiler está situado a lo largo de una carretera sub-manente, que ofrece fá…
$2,300
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso 1
Estratégicamente situado en el corazón de Chamkarmon, este moderno edificio comercial ofrece…
$15
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Este edificio de 3 plantas está perfectamente situado a lo largo de National Road 6 en Khan …
$1,100
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Nº de cuartos de baño 5
Flagship Shophouse en Prime BKK3 Ubicación Mega-Space en BKK3! Rara 350 m2 Casa de obra con …
$5,500
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 32
Dormitorios 32
Piso 12
Desbloquear inmenso potencial con este edificio comercial de 32 habitaciones en alquiler en …
$16,000
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Prime Shophouse for Rent on Street 163! Este fantástico establecimiento en alquiler está per…
$800
por mes
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Propiedad comercial 170 m² en Khan Daun Penh, Camboya
Propiedad comercial 170 m²
Khan Daun Penh, Camboya
Área 170 m²
Piso 2
Situado en la segunda planta de Exchange Square, este espacio de venta al por menor ofrece u…
$10
por mes
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Propiedad comercial 226 m² en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial 226 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Área 226 m²
Piso 1
En el prestigioso distrito Boeung Keng Kang 1 (BKK1) se ofrece ahora una excelente oportunid…
$17
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Piso 2
Este establecimiento de alquiler está situado estratégicamente en Ou Russey a lo largo de Mo…
$9,000
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Cheung Aek, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Cheung Aek, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Esta espaciosa tienda de 3,5 plantas se encuentra dentro de Mean Chey Residence, una crecien…
$2,000
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 15
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 16
Piso 6
Este gran edificio de seis pisos está disponible para alquiler a largo plazo con una cuota d…
$10,000
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 1
Este establecimiento se encuentra a lo largo de National Road 1, en una zona de rápido desar…
$1,000
por mes
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Propiedad comercial 180 m² en Sangkat Boeung Salang, Camboya
Propiedad comercial 180 m²
Sangkat Boeung Salang, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 1
Esta espaciosa tienda de alquiler está perfectamente situada a lo largo de una carretera ocu…
$1,600
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
High-Exposure Corner Shophouse en BKK3 Premium BKK3 Shophouse! Amplia fachada de 12 m & 264 …
$6,000
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Piso 2
Espacio comercial enorme para alquilar en BKK2 Valor inmejorable! Massive 300 m2 Tienda con …
$2,500
por mes
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Propiedad comercial 303 m² en Sangkat Orussey Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial 303 m²
Sangkat Orussey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 303 m²
Piso 3
Esta refinada propiedad de 3 plantas se encuentra en una parcela de 4,75m x 26m con un diseñ…
$2,500
por mes
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Propiedad comercial 103 m² en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial 103 m²
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Área 103 m²
El anuncio detalla un edificio comercial con características de seguridad integrales, amplia…
$19
por mes
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Propiedad comercial 450 m² en Ta Ngov Kandal, Camboya
Propiedad comercial 450 m²
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 450 m²
Piso 1
Espacioso y de alta calidad almacén disponible para alquilar en una conveniente zona residen…
$1,200
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
¿Buscando un almacén espacioso? Este almacén de 15m x 25m en Sangkat Boeung Tumpun 2 es perf…
$1,200
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Nº de cuartos de baño 4
Piso 1
Deep and Spacious Shophouse in BKK3 Excepcional Value in BKK3! Masivo 33m Depth, 264 m2 Casa…
$1,800
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Piso 2
Asegúrate de tu futuro de negocios con esta tienda comercial en alquiler en Saensokh, Phnom …
$800
por mes
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