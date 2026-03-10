Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo propiedad en Khan Chbar Ampov, Camboya

apartamentos
20
casas independientes
8
bienes raíces comerciales
4
34 propiedades total found
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Piso 10
¡Tu perfecto retiro urbano espera! Este encantador apartamento de 1 dormitorio en Chbar Ampo…
$250
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 18
Descubre tu escapada urbana perfecta! Este acogedor apartamento de 1 dormitorio, 1 baño, se …
$300
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 14
Este condominio totalmente amueblado en alquiler se encuentra en el piso 14 y viene con todo…
$350
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 27
Este condominio totalmente amueblado de 2 dormitorios, 1 baño en la 27a planta de Vue Aston …
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Parcelas
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Área 308 m²
This prime land along National Road 1 in Khan Chbar Ampov presents an outstanding rental opp…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Piso 2
Tiendas en alquiler a lo largo de National Road 1 en una zona con mucha gente, de alto tráfi…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Sangkat Prek Aeng, Camboya
Parcelas
Sangkat Prek Aeng, Camboya
Área 3 105 m²
Esta tierra expansiva está estratégicamente situada a lo largo de una carretera importante e…
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 34
Panthouse situado en Koh Norea ofrece una moderna zona ribereña que vive en una de las zonas…
$4,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 7
Descubre tu alquiler ideal en vibrante Chbar Ampov, Nirouth, Phnom Penh! Este encantador apa…
$600
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Piso 5
Este edificio de 5 plantas se encuentra en la carretera principal de National Road 1 en Khan…
$2,200
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Abrace vibrante ciudad viviendo en este encantador apartamento de 2 dormitorios, disponible …
$500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Esta elegante villa de tres pisos ofrece amplias zonas de estar llenas de luz natural, crean…
$6,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 18
¡Tu oasis urbano perfecto espera! Descubre este encantador apartamento de 1 dormitorio, 1 ba…
$280
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 1
Este establecimiento se encuentra a lo largo de National Road 1, en una zona de rápido desar…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Descubre este encantador condominio de 2 camas, 2 baños en alquiler en la vibrante zona del …
$680
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 80 m²
Piso 3
Situado en el Borey Peng Huot la comunidad, esta hermosa casa unida ofrece una experiencia d…
$1,400
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 8
Este condominio totalmente amueblado en alquiler se encuentra en la octava planta y viene co…
$400
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 450 m² en Ta Ngov Kandal, Camboya
Propiedad comercial 450 m²
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 450 m²
Piso 1
Espacioso y de alta calidad almacén disponible para alquilar en una conveniente zona residen…
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Villa 7 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Piso 2
Esta elegante Villa Queen se encuentra en Borey Peng Huoth Beong Snor y está disponible para…
$5,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Esta villa gemela de nueva decoración se encuentra en Borey Hi-Tech en National Road No.1 y …
$2,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 24
Este moderno apartamento de esquina en la planta 24 ofrece una impresionante vista al río y …
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Veal Sbov, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Veal Sbov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 201 m²
Piso 3
¿Está buscando un hogar único con una mezcla de vida moderna y un entorno natural? Esta herm…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento estudio de 44 metros cuadrados está disponible para alquilar por $400 al me…
$400
por mes
Dejar una solicitud
Ático 3 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Ático 3 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 34
Eleva tu estilo de vida en este impresionante ático de 3 camas, 3 baños en alquiler en Chbar…
$4,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 12
Este condominio de 2 dormitorios totalmente amueblado en Vue Aston ofrece una experiencia de…
$800
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Veal Sbov, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Veal Sbov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Esta es una buena oportunidad para quien busca una hermosa casa enlazada que ofrece una expe…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 17
Descubra la encantadora vida en este encantador apartamento de 2 dormitorios, 1 baño disponi…
$500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Descubre tu refugio urbano perfecto! Este encantador apartamento de 1 cama, 1 baño en alquil…
$270
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Estudio 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 16
Disfrute de la orilla del río viviendo en Vue Aston, uno de los proyectos de condominio escé…
$350
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Este apartamento de 1 dormitorio, de 1 dormitorio, ofrece 60m2 de espacio habitable de diseñ…
$550
por mes
Dejar una solicitud
