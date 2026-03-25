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Arrendamiento a largo plazo apartamentos independientes en Camboya

Phnom Penh
651
Khan Sen Sok
99
Khan Daun Penh
51
Khan Boeng Keng Kang
142
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809 propiedades total found
Piso independiente 5 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 5 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Este impresionante ático de lujo de nueva marca ofrece un piso completo de elegante salón co…
$8,800
por mes
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Piso independiente 3 habitaciones en Krous, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 1
Este moderno condominio de 3 dormitorios está ahora disponible para alquilar en Sky Park Con…
$1,000
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este moderno apartamento de una habitación ofrece 56m2 de cómodo espacio habitable con cama …
$650
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 11
Crown Tower es un impresionante edificio residencial de 30 plantas situado en Khan Sen Sok, …
$380
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Khan Daun Penh, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubra la ciudad refinada que vive en este apartamento de 91m2 de tamaño generoso situado …
$1,500
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Veal Vong, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Veal Vong, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento de 2 dormitorios totalmente amueblado es de 80 m2 y está disponible por $90…
$900
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5
Este apartamento de 1 dormitorio, 1 baño ofrece un amplio diseño de 80m2 con un diseño agrad…
$550
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este acogedor apartamento de 1 dormitorio, 1 baño, cuenta con 50 m2 de espacio habitable bie…
$400
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Nos complace presentar un distinguido apartamento de 2 dormitorios (Tipo B) situado en el co…
$2,300
por mes
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Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 41
Una comunidad residencial moderna de uso mixto en Phnom Penh que combina la vida contemporán…
$1,400
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este generoso apartamento de 2 dormitorios ofrece 106,32 m2 de espacio habitable cómodo y mo…
$1,650
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 18
¡Tu oasis urbano perfecto espera! Descubre este encantador apartamento de 1 dormitorio, 1 ba…
$280
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado en Toul Kork , este apartamento de 2 dormitorios, 2 baños ofrece un generoso 130 met…
$850
por mes
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Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
$1,600
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Disfrute de una cómoda vida en este apartamento totalmente amueblado de 1 dormitorio, 1 baño…
$500
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este encantador apartamento de 2 dormitorios cuenta con un diseño moderno y una piscina refr…
$650
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 12
Este hermoso apartamento de 2 dormitorios está ahora disponible para alquilar en la vibrante…
$1,800
por mes
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Piso independiente 4 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 4 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Piso 13
Experiencia elevada viviendo en este extenso apartamento de 225m2 de 4 dormitorios situado e…
$2,200
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Sangkat Orussey Ti Bei, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Orussey Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 24
Este apartamento bien situado de 1 dormitorio, 1 baño se encuentra en la planta 24 en el dis…
$550
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubra el epítome de la vida moderna enclavada en el corazón de Siem Reap, Camboya, con es…
$800
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 12
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$650
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Piso 9
Urban Loft Condo en la zona Sen Sok es una opción perfecta para aquellos que buscan una vida…
$550
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este amplio apartamento de 2 dormitorios, 2 baños está situado en la zona de Toul Kork y ofr…
$950
por mes
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Piso independiente 1 habitación en Khan Sen Sok, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Piso 14
Urban Loft es un condominio moderno y contemporáneo diseñado para la vida urbana moderna en …
$550
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Condominio de 2 dormitorios en Rose Apple Square. Rebobinar en estilo y comodidad en Rose Ap…
$850
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 12
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$650
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 14
Este moderno apartamento de 2 dormitorios en alquiler en J Tower 2 ofrece cómoda ciudad vivi…
$1,500
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 12
✨¿Buscas un apartamento de 2 dormitorios? ¡Mira la torre corona en Sen Sok, cerca de Toul Ko…
$650
por mes
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Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Encuentra tu casa de ensueño en la zona de Sala Kamraeuk con moderno apartamento de 2 dormit…
$1,000
por mes
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Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este amplio apartamento se encuentra en la zona de Chamkarmon, que ofrece 186m2 de cómodo es…
$2,500
por mes
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