Arrendamiento a largo plazo propiedad en Khan Toul Kork, Camboya

apartamentos
78
casas independientes
6
bienes raíces comerciales
8
94 propiedades total found
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Condominio 2BR/ 1 Baño 💵 Precio del alquiler: 650$/mes 📆 Disponible: Ahora Dirección: Toul K…
$650
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Situado en la popular zona de Toul Kork, este apartamento de 1 dormitorio, 1 baño ofrece un …
$650
por mes
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 8
Área 700 m²
Piso 2
Situado en la calle 592 en el corazón de Khan Toul Kork, a pocos pasos del Edificio Boss, es…
$6,000
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 5
¿Buscando un espacio habitable cómodo y asequible en uno de los barrios más vibrantes de Phn…
$1,350
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de un dormitorio de primera calidad ofrece un amplio espacio habitable de 1…
$1,080
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Piso 5
Descubra una oportunidad de inversión excepcional con este hotel disponible para alquiler de…
$15,000
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 9
Experimente la vida moderna a un valor excepcional con este bien diseñado apartamento de dos…
$700
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 13
Piso 3
Un edificio bien posicionado está ahora disponible para alquilar a lo largo de una carretera…
$3,000
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 20
Si estás en busca de un condominio elegante y conveniente, esta unidad de 1 dormitorio en el…
$450
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de 49m2 está totalmente amueblado y diseñado para comodidad. Cuenta con un …
$500
por mes
Casa 7 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Casa 7 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 540 m²
Piso 2
Descubra la vida urbana refinada en esta lujosa villa en alquiler en Khan Toul Kork , el dis…
$2,500
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este lujoso apartamento de 2 dormitorios ofrece 97m2 de moderno espacio habitable en Toul Ko…
$3,018
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Este apartamento totalmente amueblado de 1 dormitorio ofrece la combinación perfecta de como…
$380
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este amplio apartamento de 59m2 ofrece un dormitorio y un baño, cuidadosamente amueblado con…
$750
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Esta hermosa suite familiar de 2 dormitorios está situada en una residencia bien gestionada …
$1,200
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
¡Vive en el corazón de la acción! Este amplio apartamento de 2 dormitorios está perfectament…
$750
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 6
Este acogedor y bien amueblado apartamento de 1 dormitorio es una fantástica opción de alqui…
$350
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
¡Experimente vibrante vida urbana en este encantador apartamento de 2 dormitorios, 1 baño en…
$280
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 9
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de un dorm…
$450
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Descubra este elegante apartamento de 3 dormitorios situado en el corazón del distrito de To…
$1,300
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Este nuevo apartamento de 2 dormitorios ofrece un moderno espacio de estar adaptado para com…
$1,000
por mes
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 10
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de tres do…
$900
por mes
Villa en Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Camboya
Villa
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Camboya
Área 180 m²
Piso 2
Primer edificio comercial en alquiler directamente en la calle 265, frente a la Universidad …
$1,800
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Este apartamento de 1 dormitorio, de 1 baño, está situado en la zona deseable de Toul Kork y…
$700
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 26
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de dos dor…
$650
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 15
Este amplio apartamento de una habitación ofrece 68 m2 de cómodo espacio habitable y se encu…
$1,100
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este amplio apartamento de 2 dormitorios, 2 baños está situado en la zona de Toul Kork y ofr…
$950
por mes
Estudio en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Estudio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
¡Descubre la vibrante vida urbana! Este agradable apartamento estudio para alquilar en Tuol …
$200
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Piso 3
Dos casas de enlace de 3 pisos contiguas están ahora disponibles para alquilar en una zona c…
$3,000
por mes
Estudio 1 habitación en Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 7
Este moderno y bien diseñado estudio de 50m2 ofrece la combinación perfecta de comodidad y c…
$250
por mes
