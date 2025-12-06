  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Camboya

Phnom Penh
3
Khan Boeng Keng Kang
2
Khaet Preah Sihanouk
2
Preah Sihanouk Municipality
2
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Mostrar todo Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$125,074
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 45
Área 37–63 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¿Está buscando ingresos pasivos en el extranjero sin riesgo? Apartamento preparado en Asia con gestión 5* y rentabilidad garantizada. Tecnología SMART, nivel LUX. Mobiliario y maquinaria llave en mano. Plumbing - Alemania, Suiza. Vista del este❤️Los apartamentos del complejo ofrecen una gara…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
63.0
221,522
Apartamento
37.0
125,000
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Batheay, Camboya
de
$57,155
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 39
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$50,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 40
Ubicación:Está situado en la calle 410, junto al mercado ruso y el bulevar Mao Tse Tong.Arquitectura:50 piezas maestras, combinando diseño moderno y funcionalidad.Instalaciones:Todo está diseñado para mejorar tu vida diaria.Precios:Lujo asequible – espacios de vida de alta calidad creados co…
Desarrollador
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
Complejo residencial Time Square 10 Ocean View
Complejo residencial Time Square 10 Ocean View
Complejo residencial Time Square 10 Ocean View
Complejo residencial Time Square 10 Ocean View
Complejo residencial Time Square 10 Ocean View
Mostrar todo Complejo residencial Time Square 10 Ocean View
Complejo residencial Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Camboya
de
$45,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 30
Área 47–100 m²
4 objetos inmobiliarios 4
🌊 ¡El mar, la inversión y el saqueo están todos en un solo proyecto!💎 La primera línea del océano - apartamentos de clase empresarial con vistas panorámicas🔥 10% de descuento en todo el apartamento hasta finales de noviembre!🏖 rendimiento hasta 12%-14% anual en moneda🏙️ El proyectoTime Squar…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0
58,086
Apartamentos 2 habitaciones
78.0 – 100.0
91,665 – 104,805
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Camboya
de
$57,200
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 39
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Mostrar todo Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Camboya
de
$43,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 39
Uno de los nuevos proyectos de vanguardia a gran escala de Megakim World Corp Ltd bajo la marca Time Square, el principal desarrollador de Camboya, en la ciudad costera más prometedora del país, Sihanoukville. No es sólo un complejo residencial, sino un nuevo símbolo de estatus, tecnología e…
Desarrollador
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Dejar una solicitud
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Mostrar todo Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 50
🏙 Lanzamiento oficial de ventas: Time Square 7 por Megakim World Corp. Bienvenido a Time Square 7 — un proyecto residencial emblemático en el corazón de Phnom Penh, ideal para quienes valoran el confort, la elegancia y las inversiones inteligentes. 📍 Ubicación privilegiada: A solo 5 m…
Desarrollador
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir