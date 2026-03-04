Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Phnom Penh
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Phnom Penh, Camboya

Khan Dangkao
11
Khan Sen Sok
18
Khan Boeng Keng Kang
34
Khan Chbar Ampov
8
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
156 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 97 m²
Piso 2
Esta confortable casa de 4 dormitorios, 5 baños ahora está disponible para alquilar en Senso…
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Sangkat Kakab 1, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Kakab 1, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Una comunidad en Tuek Thla, Sen Sok District, Phnom Penh , que ofrece una gama de viviendas …
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 425 m²
Piso 2
Esta impresionante Villa de 4 dormitorios, 6 baños ofrece comodidad y comodidad modernas. Di…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1
Prime Shop Space for Rent on Street 163 Aproveche esta oportunidad para alquilar un fantásti…
$650
por mes
Dejar una solicitud
Casa 1 habitación en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Casa 1 habitación
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 1
Espaciosa tienda de alquiler en la calle 135 Esta es una oportunidad fantástica para alquila…
$900
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Este amplio apartamento de 3 dormitorios está situado en el corazón de Daun Penh, Phnom Penh…
$1,300
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 224 m²
Piso 3
Descubra esta villa de 3 pisos bien cuidada en una zona tranquila de Phsar Daeum Thkov. Situ…
$1,300
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 132 m²
Piso 3
Modern Shophouse para alquilar en el Prestigioso Chip Mong 271 Descubra una fantástica oport…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 126 m²
Piso 3
Esta encantadora casa adosada en esquina ofrece un luminoso y confortable espacio de vida de…
$600
por mes
Dejar una solicitud
Casa 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Casa 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1
Descubra esta casa acogedora y asequible para alquilar en Sangkat Toul Svay Prey 1. Por sólo…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 460 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa en alquiler en Khan Boeung Keng Kang se encuentra en una zona privilegi…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 100 m²
Piso 2
Atractiva tienda de alquiler en la calle 155 Esta es una oportunidad fantástica para alquila…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 2 habitaciones en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Villa de 2 habitaciones
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 377 m²
Piso 1
Esta elegante villa en alquiler en Khan Daun Penh ofrece una mezcla de comodidad y comodidad…
$1,800
por mes
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 184 m²
Piso 2
Esta espaciosa propiedad de 2,5 plantas se encuentra en una parcela de 8m x 23m con un diseñ…
$2,600
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 368 m²
Esta impresionante villa queen esquina en la zona de Russey Keo ofrece un espacio excepciona…
$6,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 486 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa está ahora disponible para alquilar en la zona tranquila y central de S…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 140 m²
Piso 3
Esta espaciosa casa de 3 plantas en Boeung Keng Kang 1 ofrece una combinación perfecta de co…
$2,900
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Krang Thnong, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Krang Thnong, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 467 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa está ahora disponible para alquilar en el tranquilo barrio de Sangkat K…
$2,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Esta elegante villa de tres pisos ofrece amplias zonas de estar llenas de luz natural, crean…
$6,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa 12 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Villa 12 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 510 m²
Piso 2
Situado en el prestigioso Khan Boeung Keng Kong 1, esta espaciosa villa abarca un generoso 5…
$5,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Casa 7 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 540 m²
Piso 2
Descubra la vida urbana refinada en esta lujosa villa en alquiler en Khan Toul Kork , el dis…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Sangkat Dangkao, Camboya
Casa 8 habitaciones
Sangkat Dangkao, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 168 m²
Piso 3
Estas dos casas de enlace de esquina conectadas están ubicadas en Borey Chip Mong 50m , una …
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 59 m²
Piso 3
Situado en el tranquilo y conveniente barrio de Sen Sok , esta casa de 4 dormitorios, 5 baño…
$600
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Área 350 m²
Piso 1
Espacio de venta premium para alquilar en Street 271 ¡Una oportunidad excepcional para su ne…
$1,800
por mes
Dejar una solicitud
Casa 1 habitación en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Casa 1 habitación
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 4
Este impresionante apartamento de 1 dormitorio, situado en el cuarto piso (sólo acceso a la …
$600
por mes
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Esta villa gemela de nueva decoración se encuentra en Borey Hi-Tech en National Road No.1 y …
$2,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Casa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Área 510 m²
Piso 2
Este establecimiento se encuentra en Boeng Keng Kang, una de las zonas más populares y de rá…
$4,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 88 m²
Piso 3
Espaciosa tienda de alquiler en la calle 135 Esta es una oportunidad fantástica para alquila…
$1,700
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 90 m²
Piso 4
Esta casa de 4 plantas se encuentra en un terreno de 5m x 18m con una huella de edificio de …
$900
por mes
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 8 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 80 m²
Piso 5
Atractiva tienda de alquiler en Hun Sen Blvd Esta es una oportunidad fantástica para alquila…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Phnom Penh

villas
Realting.com
Ir