Arrendamiento a largo plazo propiedad en Khan Mean Chey, Camboya

apartamentos
43
casas independientes
21
82 propiedades total found
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Este apartamento estudio totalmente amueblado ofrece 49 m2 de cómodo espacio habitable a $45…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Parcelas
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Área 322 m²
Looking for a spacious and affordable land plot for rent? This land in Boeung Tumpun 2 is no…
$500
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Área 240 m²
Piso 5
Premier Corner Shophouse para alquilar en Hun Sen Blvd Esta es una oportunidad fenomenal par…
$15,000
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Sangkat Stueng Mean Chey 2, Camboya
Parcelas
Sangkat Stueng Mean Chey 2, Camboya
Área 1 386 m²
Massive Commercial Land for Rent on Street 371 Here is a simple and attractive property list…
$5,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este cómodo apartamento de 2 dormitorios está disponible para alquilar en $700 por mes, con …
$700
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este bonito apartamento amueblado ofrece 110m2 de espacio habitable con dos dormitorios y un…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Sangkat Chak Angrae Kraom, Camboya
Parcelas
Sangkat Chak Angrae Kraom, Camboya
Área 3 006 m²
Prime Commercial Land on Hun Sen Blvd This expansive plot of commercial land offers a rare o…
$22,000
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 48
Experimente la ciudad moderna que vive en Urban Village , donde este apartamento de 3 dormit…
$1,400
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Piso 42
Una comunidad residencial moderna de uso mixto en Phnom Penh que combina la vida contemporán…
$700
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 13
[Plaza Versalles] Condo Studio Room 💵 Precio del alquiler: 450$/mes 📆 Disponible: Ahora Dire…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Este apartamento está situado en Boeng Tumpun y está disponible para $750 por mes. Cuenta co…
$750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 51
Experimente la ciudad moderna que vive en Urban Village , donde este apartamento de 1 dormit…
$500
por mes
Dejar una solicitud
Estudio en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Estudio
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Descubre la acogedora vida urbana en este encantador apartamento estudio en alquiler, enclav…
$170
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 64 m²
Piso 3
Prime Shophouse for Rent on High-Traffic Street 271 Aquí hay un listado de propiedades corto…
$950
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 35
Este apartamento de 3 dormitorios, 2 baños está situado en la planta 35, ofreciendo vistas a…
$1,100
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Esta moderna residencia en Urban Village Phase 1 ofrece cómodas ciudades que viven con tarif…
$700
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Kraom, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Kraom, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 165 m²
Piso 3
Situado dentro de la comunidad bien planificada de Borey Peng Huoth, The Star Diamond I , es…
$1,600
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Este amplio apartamento de 3 dormitorios ofrece una superficie total de 215m2 con cuatro bañ…
$1,800
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 7
Esta bien diseñada unidad de 151m2 cuenta con 3 dormitorios y 2 baños, que ofrecen un amplio…
$1,350
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Sangkat Chak Angrae Kraom, Camboya
Parcelas
Sangkat Chak Angrae Kraom, Camboya
Área 1 400 m²
Excelente tierra comercial en alquiler cerca de 60m
$2,800
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Parcelas
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Área 1 360 m²
Esta espaciosa tierra de 1.360m2 con una fachada de 20 m en Boeung Tumpun 2 presenta una fan…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 113 m²
Piso 2
Affordable Shophouse for Rent on Street 371 ¡Una excelente oportunidad para su negocio esper…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Sangkat Chak Angrae Kraom, Camboya
Parcelas
Sangkat Chak Angrae Kraom, Camboya
Área 9 203 m²
Premier Commercial Land for Rent on Hun Sen Blvd. A premier opportunity for your business aw…
$27,618
por mes
Dejar una solicitud
Casa en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Área 132 m²
Piso 3
Modern Shophouse para alquilar en el Prestigioso Chip Mong 271 Descubra una fantástica oport…
$1,350
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 132 m²
Piso 3
Modern Shophouse para alquilar en el Prestigioso Chip Mong 271 Descubra una fantástica oport…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de 1 dormitorio totalmente amueblado ofrece 54m2 de cómodo espacio habitabl…
$500
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Parcelas
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Área 2 500 m²
Prime Commercial Land for Rent on Hun Sen Blvd This spacious commercial land offers a fantas…
$8,750
por mes
Dejar una solicitud
Piso independiente en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Piso independiente
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Descubra cómoda ciudad viviendo en este apartamento de 1 dormitorio totalmente amueblado sit…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Casa 8 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 80 m²
Piso 5
Espaciosa tienda de alquiler en Hun Sen Blvd Esta es una oportunidad fantástica para alquila…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 10
Área 324 m²
Piso 2
Premium Corner Shophouse para alquilar en Street 271/432 Esta es una oportunidad fenomenal p…
$12,000
por mes
Dejar una solicitud
