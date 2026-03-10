Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo propiedad en Khan Chroy Changvar, Camboya

Casa 4 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 74 m²
Piso 3
Situada en la zona de desarrollo de la OCIC de Khan Chroy Changvar, esta residencia está dis…
$500
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 9
Este elegante apartamento de 1 dormitorio está situado en la tranquila y pintoresca zona Chr…
$950
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3
Descubre la combinación perfecta de vistas modernas y serenas con este impresionante condomi…
$500
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 31
Chraoy Chongvar le da la bienvenida a casa! Descubra la vida fácil y vibrante en este encant…
$600
por mes
Piso independiente 4 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 4 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Piso 13
Experiencia elevada viviendo en este extenso apartamento de 225m2 de 4 dormitorios situado e…
$2,200
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Morgan EnMaison ofrece una experiencia de vida de estilo loft definida por techos amarrados,…
$400
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso 13
Este edificio bien ubicado en alquiler está situado en la primera zona de OCIC, ofreciendo u…
$10,000
por mes
Estudio 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 26
Experimente la vida moderna en este estudio de planta alta en Morgan EnMaison, ofreciendo im…
$300
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 13
Descubre la combinación perfecta de vistas modernas y serenas con este impresionante condomi…
$450
por mes
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 21
Muévete en este amplio apartamento de 121m2 de tres habitaciones perfectamente situado en la…
$1,800
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 9
Descubre la combinación perfecta de vistas modernas y serenas con este impresionante condomi…
$470
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Este apartamento de 2 dormitorios ofrece 100 m2 de espacio habitable con balcones y se encue…
$1,000
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso 13
Este edificio bien ubicado en alquiler está situado en la primera zona de OCIC, ofreciendo u…
$10
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Experimenta la primera orilla del río en este amplio apartamento de 1 dormitorio que abarca …
$1,350
por mes
Piso independiente 4 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 4 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Piso 11
Situado en la 11a planta, este impresionante apartamento de 4 dormitorios ofrece una vista i…
$2,300
por mes
Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Piso 17
Descubra la comodidad espaciosa en este encantador apartamento de 3 camas, 3 baños en alquil…
$1,300
por mes
Parcelas en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Parcelas
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Área 4 000 m²
Situado en una zona estratégica de Phnom Penh, este terreno rectangular de 4.000 m2 ofrece u…
$12,000
por mes
Estudio 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 26
Sumérgete en impresionantes vistas al río y a la ciudad desde este apartamento estudio para …
$300
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 20
Disfrute de la tranquila ciudad viviendo en este apartamento de 2 dormitorios en la planta 2…
$500
por mes
Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 9
Descubra la mezcla perfecta de vistas modernas de vida y sereno con este impresionante condo…
$450
por mes
Villa de 5 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 420 m²
Piso 3
Abrazar una vida de comodidad y elegancia en esta excepcional villa de 5 dormitorios en alqu…
$8,000
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubre el condominio amistoso que vive en Chraoy Chongvar vibrante, Phnom Penh! Este fantá…
$1,200
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Este apartamento de 2 dormitorios, de 3 baños ofrece una hermosa vista al río y se encuentra…
$900
por mes
Estudio 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 10
Descubre la combinación perfecta de vistas modernas y serenas con este impresionante apartam…
$400
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 25
Descubra este encantador apartamento de 2 camas, 2 baños en alquiler en animado Chraoy Chong…
$900
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Piso 16
Esta elegante unidad de 2 dormitorios en Morgaen Enmaison ofrece un espacio luminoso y moder…
$600
por mes
Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 12
Si usted está buscando un apartamento con vistas al río, aquí está en Morgan EnMaison — 2 do…
$650
por mes
Casa 4 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Casa 4 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Piso 3
Descubre tu próximo refugio familiar en el corazón vibrante de Chraoy Chongvar, Preaek Ta Se…
$1,200
por mes
Parcelas en Khan Chroy Changvar, Camboya
Parcelas
Khan Chroy Changvar, Camboya
Área 1 440 m²
Located in the growing district of Chroy Changvar, this 1,440 sqm rectangle-shaped land offe…
$2,000
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Este edificio de 3 plantas está perfectamente situado a lo largo de National Road 6 en Khan …
$1,100
por mes
