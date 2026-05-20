Residencia UC88 Wyndham Garden BKK1 – Iconic 5-Star Investment in Phnom Penh

Phnom Penh UC88 Wyndham Garden BKK1 es una torre residencial de 46 plantas desarrollada por UC Group, que marca la primera residencia de 5 estrellas de la ciudad en el prestigioso distrito BKK1.

Situado estratégicamente en la calle 322, a solo 1,3 km del Monumento a la Independencia, el proyecto se encuentra en el corazón del centro diplomático, financiero y de estilo de vida de la capital.

Concepto y gestión

Residencia hotelera de 5 estrellas en Wyndham Hotel & Resorts

Gestión mundial de la hospitalidad en 95 países más

Se centra en la seguridad de las inversiones y la calidad de los servicios

Residencias

Estudio, 1BR, 2BR unidades

Áticos dúplex (plantas superiores)

Residencias de hotel (plantas de nivel medio)

Sistema de construcción inteligente en todo el mundo

Amenities Premium

Sky bar, cielo jardín y azotea

Piscinas infinitas, gimnasio, sauna de vapor

Salón VIP, spa y servicios de masaje

Vino, whisky & bar de puros

Cocina china japonesa

Aspectos destacados

46 plantas (176.8m de altura)

Centro de bienestar en la azotea

8 elevador de alta velocidad

Conclusión: Q3 2026

Una dirección de lujo gestionada globalmente que combina hospitalidad, estilo de vida y alto rendimiento potencial de inversión en el corazón de BKK1.