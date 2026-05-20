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Residencia UC88 Wyndham Garden BKK1 – Iconic 5-Star Investment in Phnom Penh

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$177,000
;
9
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ID: 36791
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Boeng Keng Kang
  • Pueblo
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Dirección
    Street 322

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    46

Sobre el complejo

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Phnom Penh UC88 Wyndham Garden BKK1 es una torre residencial de 46 plantas desarrollada por UC Group, que marca la primera residencia de 5 estrellas de la ciudad en el prestigioso distrito BKK1.

Situado estratégicamente en la calle 322, a solo 1,3 km del Monumento a la Independencia, el proyecto se encuentra en el corazón del centro diplomático, financiero y de estilo de vida de la capital.

Concepto y gestión

  • Residencia hotelera de 5 estrellas en Wyndham Hotel & Resorts
  • Gestión mundial de la hospitalidad en 95 países más
  • Se centra en la seguridad de las inversiones y la calidad de los servicios

Residencias

  • Estudio, 1BR, 2BR unidades
  • Áticos dúplex (plantas superiores)
  • Residencias de hotel (plantas de nivel medio)
  • Sistema de construcción inteligente en todo el mundo

Amenities Premium

  • Sky bar, cielo jardín y azotea
  • Piscinas infinitas, gimnasio, sauna de vapor
  • Salón VIP, spa y servicios de masaje
  • Vino, whisky & bar de puros
  • Cocina china japonesa

Aspectos destacados

  • 46 plantas (176.8m de altura)
  • Centro de bienestar en la azotea
  • 8 elevador de alta velocidad
  • Conclusión: Q3 2026

Una dirección de lujo gestionada globalmente que combina hospitalidad, estilo de vida y alto rendimiento potencial de inversión en el corazón de BKK1.

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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya

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