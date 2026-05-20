Residencia UC88 Wyndham Garden BKK1 – Iconic 5-Star Investment in Phnom Penh

Phnom Penh UC88 Wyndham Garden BKK1 es una torre residencial de 46 plantas desarrollada por UC Group, que marca la primera residencia de 5 estrellas de la ciudad en el prestigioso distrito BKK1.
Situado estratégicamente en la calle 322, a solo 1,3 km del Monumento a la Independencia, el proyecto se encuentra en el corazón del centro diplomático, financiero y de estilo de vida de la capital.
Concepto y gestión
Residencias
Amenities Premium
Aspectos destacados
Una dirección de lujo gestionada globalmente que combina hospitalidad, estilo de vida y alto rendimiento potencial de inversión en el corazón de BKK1.