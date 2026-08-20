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Arrendamiento a largo plazo locales industriales en Xhafzotaj, Albania

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Producción 110 m² en Rreth, Albania
Producción 110 m²
Rreth, Albania
Área 110 m²
Se ofrece un almacén moderno y funcional para alquiler, situado en una zona muy accesible y …
$410
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Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
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